截至10月底壽險外價金3845億新高 避險比例首跌破6成
（中央社記者蘇思云台北27日電）金管會統計顯示，壽險業10月底外匯價格變動準備金水位達新台幣3845億元，創下歷史新高，避險比例首度跌破6成，降至58.55%的歷史低點。金管會指出，由於業者外價金水位相對過去多，避險操作上也比較有彈性。
金管會今天公布10月保險業損益、淨值，以及兌換損益與避險情形。金管會統計顯示，保險業前10月稅前盈餘1678億元，其中壽險業稅前盈餘1380億元，年減1683億元或54.9%。
金管會保險局副局長蔡火炎表示，雖然業務承保利益增加3000億元，不過財務投資利益減少4589億元，業務費用增加76億元。若進一步觀察單月表現，壽險業10月稅前損益464億元，主因為財務投資淨益增加，其中股市資本利得是重要因素。
至於產險業前10月稅前損益為298億元，較去年同期增加63億元或26.8%。蔡火炎表示，主要是業務承保利益增加84億元，財務投資利益減少8億元，其他營業利益減少8億元，以及業務費用增加6億元。
如果完全不避險下，蔡火炎指出，壽險業10月兌換損益為1212億元，壽險業10月避險工具損益為負840億元，由於整體壽險業10月避險比率58.55%，創下歷史新低。10月避險工具換匯成本達213億元，同時因新台幣10月貶值0.91%，外匯價格變動準備金增加426億元後，合計壽險業整體10月淨匯兌損失為267億元。
蔡火炎表示，新台幣兌美元匯率今年前10月升幅達6.61%，不過，新台幣10月呈現貶值，帶動壽險業外匯價格變動準備金累積餘額從9月底的3419億元增加至10月底3845億元，創下史上新高。
蔡火炎進一步解釋，壽險業目前外匯價格變動準備金水位相較過去來得高，比較能因應匯率變動，相對在避險操作上比較具備彈性，帶動避險比例因而走低，但整體來看，避險工具成本並未顯著下降。
根據金管會統計，保險業業主權益（淨值）10月底為2兆9695億元，較去年同期增加2408億元或8.8%。其中，壽險業淨值為2兆8022億元，較去年同期增加2226億元或8.6%，創下史上新高；產險業淨值為1673億元，較去年同期增加182億元或12.2%。（編輯：潘羿菁）1141127
其他人也在看
17萬人捶心肝！興櫃股王鴻勁上市首日翻倍站上3000元 一張現賺150萬元
興櫃股王鴻勁（7769）今（27）日以承銷價1,495元掛牌上市，以2,710元開出，開盤不到10分鐘，股價一度衝上3,000元，漲幅高達1倍之多大啖蜜月行情，一上市就強登台股第五高價股，可望問鼎前三強，成交金額逾70億元；抽中一張的投資人，若賣在此價位，則一口氣獲利入袋150.5萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前
盤後籌碼／外資買超226億！這檔記憶體好慘 居買超榜首還重挫
美股全面收高，標普500上漲0.9%、那斯達克漲0.7%，帶動亞股投資情緒回溫。台股受到激勵，盤面氣勢強勁，加權指數終場暴漲497點收在27,409點，成交量放大至5,087億元。外資買超124億元，三大法人合計買超達226億元，終止連續賣超的低迷氣氛，激勵大盤重新站穩27400點。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
PCB全面狂飆！金像電直衝638元創天價、3檔同亮燈 AI伺服器火種一路燒旺台股
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（27）日迎來連四日反彈，盤中順勢攻上月線，市場情緒急速轉暖，而最亮眼的焦點毫無懸念落在PCB族群。從上游玻纖布、...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
被動元件慘綠一片！僅1檔小兵靠業績逆襲...漲逾半根 Q3 EPS轉盈季增飆816%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（26）日在大型權值股聯發科（2454）、台積電（2330）、鴻海（2317）開高走高，以及國防軍工族群漲停衝鋒的帶動下，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
科技巨頭爆大規模裁員！加速導入AI營運 6000人恐丟飯碗
科技巨頭惠普（HPQ-US）宣布，將在2028財年前全球裁減4000到6000名員工，作為公司精簡營運的一部分，同時加速採用人工智慧AI，以縮短產品開發時程、提升顧客滿意度並強化整體生產力。消息公布後，惠普盤後股價下跌5.5%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
因玉山金併購三商壽 玉山證信用評等遭列入負向
惠譽信評表示，玉山證券被列入負向觀察名單反映惠譽信評認為收購三商美邦人壽可能...信傳媒 ・ 11 小時前
焦點股》金像電：明年新增2家CSP客戶專案 外資喊805元
PCB廠金像電（2368）為配合大型雲端服務供應商（CSP）客戶的ASIC專案需求，公司積極進行台灣、中國與泰國擴產計畫，近期股價強漲，頻創掛牌新高，美系外資出具最新報告指出，金像電在東南亞擴產速度為PCB同業中最快，明年來自CSP客戶的需求非常強勁，預期明年營收與獲利可較今年明顯成長，除現有ASI自由時報 ・ 9 小時前
新新金子公司加速整合 壽險與投信雙線推進
台新人壽與新光人壽合併案已經獲准，旗下2大投信也完成整合(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前
股利續回投 和泰車斥逾3.1億再增持日本豐田53.2萬股
續深化與日本母廠豐田汽車（TOYOTA）合作關係，和泰車（2207）26日公告，今年累計再取得日本豐田自動車株式會社（TOYOTA MOTOR CORPORATION）共53.2萬股，合計投入資金逾新台幣3.1億元。累計和泰車持有豐田汽車共已1,848.25萬股，持股比例增至0.12％。中時財經即時 ・ 22 小時前
主動式ETF市值跨越千億元 統一00981A穩居績效、成交、市值三王
美股反彈激勵投資人信心回籠，使今日（11/26）台股上市上漲家數達到837家，僅142家下跌。加權指數單日上漲近500點，終場收在27409.54點，日漲幅1.84%。法人指出，多頭行情續旺，帶動13檔主動式ETF總市值突破千億元的里程碑。主動統一台股增長（00981A）日漲幅超過2%、單日成交量8.34萬張，市值也超過340億元，持續朝350億元關卡前進，坐擁主動式ETF績效、成交、市值三王。中時財經即時 ・ 1 天前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 7 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」
樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今（27日）與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦自由時報 ・ 5 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
80億薪水蛋雕！天使「薪水大盜」倫登職業生涯恐告終
洛杉磯天使明星三壘手倫登（Anthony Rendon）2019年與天使簽下一紙7年2.45億美元（約新台幣80億）合約，他於2020年的縮水賽季當中，60場比賽出賽52場後就變成了「院長」，頻繁進出傷兵名單，2021年到2024年最多只出賽58場，加盟天使以來只有22轟進帳，頻繁缺席例行賽，從「薪水小偷」進化成「薪水大盜」，今天（27日）美媒《ESPN》披露，天使預計將買斷他最後一年的合約，現年35歲的他，職業生涯恐告終。太報 ・ 7 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前