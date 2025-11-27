截至10月底壽險外價金3845億新高 避險比例首跌破6成

（中央社記者蘇思云台北27日電）金管會統計顯示，壽險業10月底外匯價格變動準備金水位達新台幣3845億元，創下歷史新高，避險比例首度跌破6成，降至58.55%的歷史低點。金管會指出，由於業者外價金水位相對過去多，避險操作上也比較有彈性。

金管會今天公布10月保險業損益、淨值，以及兌換損益與避險情形。金管會統計顯示，保險業前10月稅前盈餘1678億元，其中壽險業稅前盈餘1380億元，年減1683億元或54.9%。

廣告 廣告

金管會保險局副局長蔡火炎表示，雖然業務承保利益增加3000億元，不過財務投資利益減少4589億元，業務費用增加76億元。若進一步觀察單月表現，壽險業10月稅前損益464億元，主因為財務投資淨益增加，其中股市資本利得是重要因素。

至於產險業前10月稅前損益為298億元，較去年同期增加63億元或26.8%。蔡火炎表示，主要是業務承保利益增加84億元，財務投資利益減少8億元，其他營業利益減少8億元，以及業務費用增加6億元。

如果完全不避險下，蔡火炎指出，壽險業10月兌換損益為1212億元，壽險業10月避險工具損益為負840億元，由於整體壽險業10月避險比率58.55%，創下歷史新低。10月避險工具換匯成本達213億元，同時因新台幣10月貶值0.91%，外匯價格變動準備金增加426億元後，合計壽險業整體10月淨匯兌損失為267億元。

蔡火炎表示，新台幣兌美元匯率今年前10月升幅達6.61%，不過，新台幣10月呈現貶值，帶動壽險業外匯價格變動準備金累積餘額從9月底的3419億元增加至10月底3845億元，創下史上新高。

蔡火炎進一步解釋，壽險業目前外匯價格變動準備金水位相較過去來得高，比較能因應匯率變動，相對在避險操作上比較具備彈性，帶動避險比例因而走低，但整體來看，避險工具成本並未顯著下降。

根據金管會統計，保險業業主權益（淨值）10月底為2兆9695億元，較去年同期增加2408億元或8.8%。其中，壽險業淨值為2兆8022億元，較去年同期增加2226億元或8.6%，創下史上新高；產險業淨值為1673億元，較去年同期增加182億元或12.2%。（編輯：潘羿菁）1141127