截2張圖爽拿60萬檢舉獎金 堪比台人上班族一年年薪！官方證實了

財經中心／李宜樺報導

幣安公告截圖，證實員工涉內線交易，5位檢舉人平分10萬美元獎金。檢舉獎金換算新台幣約310萬元，平均每人約領63萬元，等同接近一般上班族年薪。（圖／翻攝自X平台 @BinanceFutures）

只要截兩張圖，就能領進約新台幣60萬元獎金？全球性的加密貨幣交易所-幣安（Binance）日前公布調查結果，證實一名員工涉嫌利用職務之便，在官方帳號提前發文，導致新發行代幣（黃果之年）短線劇烈波動。幣安依既有懸賞制度將10萬美元（約新台幣310萬元）獎金平均分配給5名最早提出有效檢舉的用戶，每人約分得63萬元，消息一出瞬間在幣圈與社群大爆討論。

內線手法露餡 59秒破綻被抓包



幣安指出，事件發生於12月7日13時29分（UTC+8），一枚代幣在鏈上完成發行，不到59秒後官方帳號發布相同文案與圖片，引發價格異動與使用者質疑。多位用戶即時截圖並向幣安官方郵箱（audit@binance.com）檢舉，內部審計火速展開調查，確認為員工濫用職權，涉事人已遭停職並移交司法單位調查。

公司強力回應 強調零容忍



幣安在聲明中強調對任何破壞平台誠信之行為「零容忍」，已啟動內部與外部法律程序，同時宣布將檢討並強化社群帳號發文控管、稽核流程與資訊流分離機制，以降低內部資訊外洩風險，重建用戶信任。

獎金效應引發討論 截圖比年薪更吸睛



此事在社群引發熱議，不少網友直呼「兩張截圖換年薪」，並將獎金數字與國內薪資做對比：主計總處資料顯示，台灣人年薪中位數從2018年的49萬，來到2023年的55.7萬，現如今2024年工業及服務業全體受僱員工平均總薪資約為每月60,984元，年薪約73.18萬元；換句話說，單筆63萬元檢舉獎金已接近多數上班族全年收入，衝擊性十足。

幣安公告截圖，證實員工涉內線交易，5位檢舉人平分10萬美元獎金。消息一出，網路上炸鍋。（圖／翻攝自X平台 @ Marcos Crypto）

鼓勵檢舉 強化市場自淨機制



幣安表示，未來將繼續鼓勵社群利用官方舉報通道提供線索，並落實舉報獎勵。此案也成為加密交易所自我監督與合規管理轉型的實例：若平台能靠使用者與內控共同發現並處理違規，對整體市場信任是正向信號。

