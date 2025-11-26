「截8根腳趾」詐保近千萬！他自行壓斷還製造「假車禍」 手機備忘錄露餡

楊姓獸醫（黑衣者）被查出自行壓斷腳趾，再利用「假車禍」詐領946萬保險金。白廷奕翻攝



楊姓獸醫因投資失利欠債3千多萬，投保超過3500萬後自斷6根腳趾，騎機車佯裝自摔，再跑去台大醫院掛急診。想不到，醫生醫術太高明，成功接回斷指，他竟又把腳趾弄到壞死。期間，醫師想幫他緊急處理，他多次拒絕並堅持截肢，成功獲得946萬餘元理賠。警方調查後揪出，他的手機備忘錄竟註記負債和保險金額，顯示計畫詐保。台北地院11/26依詐欺取財等罪，判楊姓獸醫3年有期徒刑。可上訴。

調查指出，楊姓獸醫販售動物醫療器材，原本獲利正常，後來因投資不當，積欠3千多萬元巨債。2019年到2021年8月間，他前後向4家保險公司投保超過3500萬元，在8/16上午，他騎機車自摔後，被送往台大醫院急診。醫療團隊成功接回右腳斷指，醫生評估他復原情形良好，可保有腳趾，沒想到，傷勢卻沒來由突然惡化、壞死，最終截掉8根腳趾。他陸續向2家保險公司和勞保局申請共946萬5810元理賠獲准。

不過，有2家保險公司察覺有異，報警處理。檢察官調查後認定，楊姓獸醫是利用不詳手法，把車禍受傷的腳趾弄到壞死，再向保險公司詐保，依《刑法》詐欺取財等罪起訴他。案件到了法院，法官不僅認定「腳趾壞死」是楊姓獸醫自己所為，還超出起訴書認定，直指他早就先壓斷腳趾並「製造假車禍」。

警方當時在楊姓獸醫的住處找到強效麻醉止痛劑，研判是他壓斷腳趾所用。白廷奕翻攝

壓斷腳趾謊稱騎車自摔

判決指出，楊姓獸醫騎車當下穿著拖鞋，但他的公司附近，當天不僅沒有下雨，還出現大太陽。依楊姓獸醫所述，他是在巷口左轉時「打滑自摔」，機車向左倒下，人飛出去撞到ㄇ字型護欄。但是，機車左側卻沒有擦地痕，右側也沒有撞擊過的跡象，反倒是車頭前擋和左前方偏中下位置，出現車殼破損。楊姓獸醫當時身穿的西裝外套和西裝褲，居然都沒有塵土或破損，傷勢也集中在腳部。

法官質疑，其他面積較大的身體部位都沒受衝擊，在這個情況下，楊姓獸醫的腳趾是如何直接骨折的？為何兩邊受力均等而骨折？法官認為，尤其是一般人摔車時，身體自然反應會以手支撐或保護頭部，為何楊姓獸醫的手都沒受傷？為此，法官傳喚前法醫研究所所長蕭開平作證，他表示，這種骨折一定要腳趾受到兩側擠壓才會造成，否則腳踝會中和掉衝擊，腳趾會因此彈掉，不容易造成骨折。

替楊姓獸醫治療腳趾的主治醫師也作證，他從未看過這種個案，假設又外力撞擊，到急診室時至少皮膚會有外傷，或是腫起來，也許剛開始不明顯，但過2、3天會越來越種，變成紫色。主治醫師說，楊姓獸醫到醫院時，腳趾顏色就不一樣，而且過了很久也看不出變化，他也不能理解這種狀況，因為，如果是同一外力所傷，為何楊姓獸醫的右腳趾很嚴重，需要接血管，但其他檢查起來就沒問題？

傷勢穩定竟突然急轉直下

根據判決，楊姓獸醫送醫後，8/16起開始住院，醫療團隊為他處理骨折部分，此時左腳腳趾情況還好，右腳第三趾有一半斷裂，則由整形外科接回血管，一直到8/24，他的腳趾狀況都算正常。直到9/2，楊姓獸醫的傷勢開始急轉直下，有些腳趾開始壞死，但，他不僅沒有糖尿病或其他慢性疾病，也沒有受到細菌感染的跡象。

主治醫師證稱，一般不會有那麼腳趾壞死，都是1、2根，即使只有1根也算很多，而且，像老人有慢性血管病變，也是慢慢堵住壞死，不會像楊姓獸醫的情況「突然一下子腫起來」。主治醫師判斷，楊姓獸醫腳趾壞死，可能也是血管堵住才出現黑色腫脹，但至於為什麼血管會塞住？他很難理解，直言楊姓獸醫住院後的臨床表現，與他剛進急診室時，有很大落差。

辯護律師則替楊姓獸醫主張，這是因為出現「腔室症候群」，因為腫脹壓力導致腳趾血流供應受阻。但主治醫師證稱，如果是「腔室症候群」，只要把皮劃開放血減壓即可，根本不用截肢。然而，醫院護理紀錄卻顯示，楊姓醫師的腳趾發紫後，醫師想為他進行清創，他卻以「怕痛」為由多次拒絕，堅持要全身麻醉手術，甚至表示「後果願意自行負擔」，後來又不斷喊痛，要求截肢。

楊姓獸醫歷經3次截肢，最後右腳全趾都被截掉，左腳也有3趾截肢。白廷奕翻攝

法院指出，楊姓獸醫的手機送到刑事局後，被發現一則備忘錄檔案，記載公司負債金額，以及「古去、1000 網路出差 和泰 1000 昱 1000 古2、1000 再保4個500就是2000」等內容，不僅可對應出特定保險公司的保額，連「古」都剛好對上業務員的姓氏。法官認為，楊姓獸醫將負債和保金資訊放一起，正是他計畫詐保的鐵證，最終認定他犯行成立，判應執行3年有期徒刑。全案可上訴。

