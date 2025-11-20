戰事升級？烏動美援ATACMS攻俄 俄轟烏西北約警戒

烏西城市的公寓遭俄羅斯飛彈摧毀（圖／達志影像美聯社）

俄羅斯今天針對烏克蘭西部，進行大規模轟炸報復，一共發射48枚飛彈、出動476架無人機，造成上百人死傷，一度還驚動北約戰機升空警戒。而烏克蘭則首度使用，美國提供的長程飛彈系統ATACMS，攻打俄羅斯本土，俄方將此視為「戰事升級」。

烏西城市的公寓遭俄羅斯飛彈摧毀（圖／達志影像美聯社）

俄羅斯對烏克蘭西部發動大規模空襲，發射48枚飛彈及476架無人機，當地特諾皮爾市一棟公寓大樓上半部被完全削去，造成超過25人死亡、近百人受傷的慘重傷亡。此次攻防升級已驚動北約國家，波蘭與羅馬尼亞緊急派出戰機在邊境空域警戒。同時，烏克蘭軍方首次證實使用美國提供的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）反擊俄羅斯西部沃羅涅日地區，標誌著美國對烏克蘭使用武器的限制進一步放寬。

烏克蘭參謀總部首度證實使用美國提供的陸軍戰術飛彈系統，遠程攻擊俄羅斯西部沃羅涅日地區。烏克蘭軍方表示攻擊目標是軍事設施，並認為這是突破限制枷鎖的重大進展。沃羅涅日雖然不在與烏克蘭接壤處，但距離相當近。

美國直到2023年才提供這種飛彈系統，且最初僅限用於打擊被佔領區，直到去年才放寬限制。同時，烏克蘭繼續出動無人機，炸毀俄羅斯大型火力發電廠，遠處居民都能看見熊熊火光，這座火力發電廠供應俄羅斯中部高壓電網，另外俄羅斯的煉油廠也遭到攻擊。

俄羅斯方面，對烏克蘭西部城市特諾皮爾發動迄今最大規模的空襲，在當地時間18至19日徹夜不停地攻擊，這場空襲造成公寓大樓上半部整個被削去，消防隊出動雲梯車進行灌救，而倖存居民只能恐慌地站在封鎖線外。一名特諾皮爾居民表示，他的家在旁邊，許多朋友住在這裡(遭襲擊處)，不知道他們的情況如何，看到這一切實在太可怕了。

此次攻擊已引起北約國家高度警戒。由於「西烏克蘭」成為主要攻擊目標，北約不得不在波蘭與羅馬尼亞的領空緊急升空戰機。羅馬尼亞國防部甚至表示有無人機殘片落入他們的領空。德國總理梅爾茨表示，德國正在盡力讓烏克蘭軍隊獲得具備相應射程的武器系統，如有必要，在接下來的數週與數個月內還會增加。

英國外交大臣古柏則強調，他們對烏克蘭的支持不會受到阻礙，他們知道烏克蘭的安全就是他們的安全，會繼續與烏克蘭站在一起。儘管北約國家持續支持烏克蘭提供資金和武器，但烏克蘭總統澤倫斯基認為，國際施壓俄羅斯停戰仍不夠有力，這場血腥戰爭正進入第四個冬季。

