戰事一觸即發 川普：已在委內瑞拉海岸附近扣押１艘油輪

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）稍早表示，美軍在委內瑞拉海岸附近扣押了一艘油輪。

美國媒體CNBC報導，川普在白宮的會議上說：「我們剛剛在委內瑞拉海岸扣押了一艘油輪—一艘大型油輪，非常大，實際上是迄今為止扣押過的最大油輪。」

至於這艘油輪掛的是哪一國國旗，以及船東是誰，川普並沒有透露。

近幾週來，川普加大了對委內瑞拉總統尼古拉斯馬杜羅的壓力。總統在前（9）日接受《政客》雜誌（Politico）採訪時表示，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro Moros）的「日子已在倒數」。他沒有排除對這個南美國家發動地面入侵的可能性。

川普說：「我不想妄下定論，也不想排除這種可能性。我不談論這件事。」

白宮在加勒比地區進行了大規模的軍事集結，並對一些船隻發動了備受爭議的致命襲擊，這些船隻被白宮聲稱正在向美國走私毒品。

委內瑞拉是石油輸出國家組織創始成員國，擁有全球最大的已探明石油儲量。根據能源顧問公司Kpler的數據，委內瑞拉今年的石油日出口量約為74.9萬桶，其中至少一半出口到中國。

Kpler的石油分析師史密斯（Matt Smith）表示：「未來，貨運公司在裝載委內瑞拉原油時可能會更加謹慎和猶豫。」

