戰備水500ml要120元！ 游淑慧「日本僅賣36元」疑：國防預算不是黑箱？

游淑慧貼出照片表示，台灣戰備用水比日本貴3倍。翻攝游淑慧臉書



國民黨立委馬文君日前質疑，國防部「強化國家韌性特別預算」中，一瓶500ml、效期5年的瓶裝水竟要價120元，是現行採購價的12倍。對此，國民黨台北市議員游淑慧也在臉書發文表示，並說日本無印良品販售「災害用備蓄飲料水」，效期10年、490ml、單價180日幣（約36元台幣）。她質疑，國防預算是不是貪汙納垢的黑箱？

游淑慧今天（1／4）在臉書發文表示，之前被馬文君委員抓到強化國家韌性特別預算中，編列每瓶500ml、效期5年的長效期戰備飲用水單價120元。她貼出一張照片，「且看日本無印良品販售〔災害用備蓄飲料水〕，效期10年、490ml、單價180日幣（約36元台幣）。」

游淑慧說，這才是行情、這才是全民備災。畢竟水「天天、人人」都要喝，要可負擔的價錢，要人人買得到。否則誰每天喝得起高價韌性水？

游淑慧強調，支持國防預算，不是問題。「問題是，誰敢保證，國防預算都花在該花的地方？國防預算不是貪汙納垢的黑箱？」

游淑慧也直言，私人賺很大，就會變成國庫虧很大。更要大家「價錢多比比、世面多看看、良心多挖挖。」

