戰備用水比日本貴3倍多 游淑慧質疑國防特別預算貪污納垢

近日立法院針對國防特別預算朝野攻防不斷，國民黨北市議員游淑慧4日踢爆，在強化國家韌性特別預算中，編列每瓶容量500ml、效期5年的長效期戰備飲用水單價120元；但日本無印良品販售的「災害用備蓄飲料水」，效期長達10年、容量490ml、單價只要180日幣，換算約36元台幣。她強調，支持國防預算，不是問題，問題是誰敢保證國防預算都花在該花的地方？不是貪污納垢的黑箱？

游淑慧今日在臉書針對國防預算發文指出，「價錢多比比、世面多看看、良心多挖挖」，大酸國防預算相關商品有價格「灌水」之嫌。

游淑慧表示，強化國家韌性特別預算中，編列每瓶500ml、效期5年的長效期戰備飲用水單價台幣120元。但日本無印良品販售「災害用備蓄飲料水」，效期10年、490ml、單價180日幣，折合約36元台幣。

游淑慧酸，「這才是行情、這才是全民備災」，畢竟水天天、人人都要喝，可負擔的價錢，人人買得到。

游淑慧強調，支持國防預算，不是問題，「問題是，誰敢保證國防預算都花在該花的地方？國防預算不是貪污納垢的黑箱？」

