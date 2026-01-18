戰兒科「選剩」、影射唐氏症 陽交醫大生列9點致歉！校方正式回應

陽明交通大學醫學系大四簡姓學生針對近日社群爭議風波致歉，校方今正式回應。（資料照）

陽明交通大學醫學系簡姓學生，接連在Threads發表爭議言論，從影射唐氏症，到近期稱兒科是「選剩」科別，引爆輿論撻伐，不少人寫信向校方檢舉，簡姓醫大生昨（17日）凌晨也透過社群帳號一一向過往引發的爭議致歉，今（18日）校方也正式對外回應，表示將會嚴謹處理。

陽交大簡姓醫大生過往社群爭議言論一籮筐，去年8月間才以「糖果」「糖糖的」暗喻攻擊網友唐氏症，近日又在網路筆戰嗆兒科醫師為「選剩」科別，囂張行徑也讓輿論越燒越旺，不少人寫信向校方檢舉。

簡姓醫大生昨（17日）凌晨透過Threads平台列出9點爭議回應並致歉，當中包含對於不尊重兒科專業，還有以分數評斷醫學系所，他也自認重考多次導致扭曲價值觀，還有對於媒體人黃暐瀚不當留言、影射唐氏症、利用醫學知識謾罵政治立場不同的網友等，簡生最後表示，將潛心學業與反省不再回應，社群帳號回覆紀錄外界已無法查看。

校方除了第一時間回覆有關簡生檢舉信外，今（18日）也正式對外回應，表示有關社群言論風波，已注意到該生公開致歉，將會嚴謹處理此事件，並引導學生建立法治觀念與負責任之社群使用態度，強調「相關程序進行中，惟仍需遵照法規規範，敬請大眾理解並給予處理空間」。





