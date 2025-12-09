一戰再戰金球獎9提名 大贏家 李奧納多、李炳憲搶影帝
本報綜合外電報導
第83屆金球獎入圍名單揭曉，美國動作驚悚片「一戰再戰」榮獲最多的9項大獎提名，主演本片的李奧納多狄卡皮歐入圍音樂喜劇類最佳男主角，將與韓星李炳憲爭搶影帝寶座。
「一戰再戰」共入圍音樂或喜劇類最佳影片、音樂喜劇類最佳男主角、音樂喜劇類最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳導演等9項大獎；本片改編自美國知名作家托馬斯品欽1990年小說「葡萄園」，講述一群前革命者時隔16年重聚，從邪惡的敵人手中拯救一名同夥的女兒。
「一戰再戰」由保羅湯瑪斯安德森執導，演員陣容包括李奧納多狄卡皮歐、西恩潘、雀絲茵菲妮蒂及班尼西歐岱托羅等影星。
挪威喜劇劇情片「情感的價值」獲得8項提名；恐怖片「罪人」入圍7個獎項。
時代劇情片「哈姆奈特」則斬獲6項提名；「魔法壞女巫：第二部」及「科學怪人」則各自入圍5個獎項。
韓國驚悚片「徵人啟弒」獲得最佳外語片與音樂或喜劇類最佳影片提名，主演的韓星李炳憲入圍音樂喜劇類最佳男主角，將與李奧納多狄卡皮歐競逐影帝寶座，爭帝者還有提摩西夏勒梅、喬治克隆尼、伊森霍克等。
美國女星艾瑪史東則以「暴蜂尼亞」獲得音樂喜劇類最佳女主角提名，有望再添影后獎座。
巨石強森以「重擊人生」入圍劇情類最佳男主角，將與、麥可B喬丹等人爭搶影帝寶座。
劇情類最佳女主角則有珍妮佛勞倫斯、茱莉亞羅勃茲及泰莎湯普森等女星角逐。
金球獎素有奧斯卡風向球之稱，將於明年1月11日舉行頒獎典禮，而本屆金球獎的熱門影片，也已早早進入業界專家的奧斯卡入圍預測名單。
