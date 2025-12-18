戰到2028？從政院不副署揪隱憂 陳學聖提軍購案喊話藍白委

行政院長卓榮泰15日宣布不副署已三讀通過的《財劃法》修正案，使朝野對立再度升溫。前國民黨立委陳學聖認為，大趨勢大概定了，就是不會和解，一直戰到2028，並喊話在野立委要精準看懂預算貓膩，好好審查把關，讓民眾眼睛一亮，士氣將有望大振。

針對卓榮泰院依據憲法第37條所賦予的權力，針對立法院強行通過的財劃法，不予副署一事，賴清德表示支持，並稱面對國會一連串的濫權立法，正在侵蝕台灣的民主，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣，面對此一憲政時刻，必須維護憲政體制、守護國家、保護人民，「不能讓辛苦建立的民主憲政遭受破壞，不能讓得來不易的改革走回頭路，不能容許財政紀律毀於一旦」。

廣告 廣告

對此，陳學聖今（18）日在臉書以「朝野僵局中的匍匐前行」為題發文，直言朝野這幾天對於卓榮泰不副署的對戰，大趨勢大概定了，就是不會和解，一直戰到2028，但朝野也都不願揹上「不顧民生」的罵名，所以該過的預算，該過的法案，應該也都會過。

陳學聖表示，就賴卓體制來說，撿到「不副署」這把槍，有似天上掉下來的禮物，以後只要不是行政院要的法案，一概選擇性不副署，甚至絕一點，連覆議都不提，就以一票否決，且憲法法庭人數不足，早就無法運作，沒有違不違憲的問題；至於在野部份，藍白都表明不會解散國會，將回歸民主監督機制，但陳感嘆表示，民主精神都已被執政黨摧毀了，也不知還有什麼有力有效監督機制。

陳學聖以多年的國會經驗提出隱憂，強調執政黨對財劃法及年改修正案鐵了心，因財劃法民眾搞不懂，年改修正案只影響退休公教人員，對民進黨而言，這些不是他們的重點選票，不執行也沒差，而這時的在野黨該怎麼辦？陳強調，最大宗的兆元軍購案是最能展現在野最強監督力量的項目，在野立委要同步反制，以免逐一被擊破，也要精準看懂預算貓膩，好好審查把關，讓民眾眼睛一亮，士氣大振。

【看原文連結】