戰力加倍「兩鬼合一」！ 涼山特勤、海龍蛙兵「移編特指部」

國軍戰力再升級，陸軍航空特戰指揮部轄下兩個最強特戰單位，很多人一聽到就怕的海龍蛙兵，以及神秘的涼山特勤隊，今年10月中旬完成編制調整，改編到特戰指揮部。軍事專家分析，兩大特戰部隊戰力整合，能大幅提升國軍的作戰效能。

涼山特勤隊是什麼？

鐵肺歌喉唱紅〈忠孝東路走九遍〉的動力火車團員顏志琳，軍旅背景每每成焦點，因為他曾服役於國軍最神秘也最嚴苛的涼山特勤隊。身穿黑衣勁裝、戴上頭套，刺擊格鬥、瞄準敵人要害，一出手招招都是致命，鬼魅般的行動速度和隱密性，涼山特勤隊又被譽為涼山山鬼，是國軍唯一具備陸、海、空三棲作戰能力的菁英部隊。原先隸屬陸軍航空特戰指揮部，今年十月中旬調整編制，改納入特戰指揮部。

同步調整編制的，還有最強特種戰力的海龍蛙兵。招牌紅短褲秀出精實肌肉，負重行軍、模擬岸際滲透。常年駐守我外離島的兩棲偵察營海龍蛙兵，日前才將主力移防澎湖，加強我軍防禦縱深，如今也將改編特戰指揮部。

國防院戰略資源所長蘇紫雲指出，這些改變將有助於未來戰場的統一指揮，以及反制中共的斬首行動，有利於濱海作戰的遂行。國軍未來在兵種的專業上的區分，更有利於訓練，以及作戰指揮的完全戰力發揮。

專家分析，編制調整可以藉由兩個特種部隊戰力整合，提升整體作戰效能。畢竟當前解放軍對台威脅加劇，敵變，我軍也得跟著調整相關作戰策略。

