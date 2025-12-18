戰力強！王鴻薇批「專門造謠」嗆告 張惇涵反酸：你們敗訴啊…你好意思

記者楊士誼／台北報導

王鴻薇頻嗆張惇涵造謠，張回嗆「你現在說我造謠，你才是造謠」，讓王鴻薇啞口無言「你看......造謠的秘書長」。（圖／翻攝自國會頻道）

立法院司法法制委員會今（18）日針對閣揆卓榮泰不副署財劃法一事，要行政院、總統府專題報告。國民黨立委王鴻薇質詢時稱，行政院秘書長張惇涵專門造謠，「我們還告你一條勒」，張也反嗆「我告贏你們啊！你還好意思說告我？」令王鴻薇惱怒嗆「好意思在這邊胡說八道？」張惇涵後不悅表示，國民黨立委告他造謠已經敗訴，「你現在說我造謠，你才是造謠」，讓王鴻薇啞口無言「你看......造謠的秘書長」。

王鴻薇質詢時問道，院長有副署軍人加薪等法案、總統也有公布，卓榮泰是用哪條法律決定不副署財劃法？張惇涵則說，預算編列全在行政院，行政院不能違法、違憲，如果合憲就編列預算。王鴻薇稱，許多深綠學者、律師都在質疑不執行已經公告實施的法律，我國究竟是法治還是人治國家？政府不執行根本站不穩腳步，再來創造所謂「不副署」，張惇涵回擊，不副署並非憑空創造，而是憲法賦予的。

王鴻薇稱，卓榮泰在當什麼憲法守門人？憲法規定可以不接受，現在又說行政院才有預算編列權？張惇涵則質疑，為何幾個國民黨立委要引述憲法增修條文第三條，卻只寫到第二項第二款，而不敢寫出第三款（不信任案之提出）？王則說「剛才都有討論過」，張懷疑，那為何截圖都只有到第二項第二款？王不悅表示「你質詢我我質詢你啊？是我在質詢你」，張則說「我在回答你」。王鴻薇又稱，綠營現在一定又發動所有網軍，說藍營不敢倒閣，但若總統一起重選，她就支持倒閣，「倒了一個卓榮泰還有第二個、第三個，都是聽賴清德的，這叫什麼樣的憲政啊？」

張惇涵聽後反嗆，是中華民國的憲政，「什麼憲政？中華民國憲法寫的憲政」。王鴻薇隨後痛批，大罷免浪費社會資源，賴清德卻繼續造成社會對立，現在又希望大倒閣，總統有種就下台重選。張則反嗆，如果總統要造成對立，就不會邀請韓國瑜喝茶，也不會表達願意來立法院報告的立場。王又表示，總統把朝野痛罵一頓，先痛罵再請人喝茶，這是待客之道？張則表示「委員可能不知道時間先後順序，是上週二、三總統當面邀請韓國瑜，韓國瑜希望改為茶敘，邀約在前、便當會在後」。

張惇涵接續表示，自己說的是事實，王鴻薇則反嗆「你是專門造謠的啦！我們還告你一條勒！」張則反批「我不是專門造謠的喔，我告贏你們啊！我勝訴啊，你還好意思說告我？」王聽後痛罵「你好意思在這邊胡說八道？」主持會議的翁曉玲也介入稱，「你現在在國會，你現在在備詢台上，請對委員尊重一點！」張惇涵則說「我在回答你們的問題啊」，在台下的民進黨立委吳思瑤也喊話「不要惱羞成怒啊，告輸了就是告輸啦！」王鴻薇惱怒回嗆「你們天天在造謠，我們有刪過中小企業預算？」張則反嗆「你們有統刪啊」。

王鴻薇又嗆「我們有提案？」張則說「你們有提案，我說的是提案」。王鴻薇痛斥，今天找張上台已經是「尊重你了」，「你過去在大罷免裡面、總預算裡面你是最會造謠的，還到政論節目」。張惇涵則回嗆，一審判決已經出來，「那去上訴啊，我們就司法途徑來解決」。王又嗆「你就是造謠」，張則回「告潘孟安也告輸啦......這就是司法，這就是我們的憲政不是嗎？」

王鴻薇也表示，覆議案表決後維持原決議就該遵守，行政院有沒有遵守憲法？張惇涵也不悅表示，國民黨立委告他造謠已經敗訴了，「你現在說我造謠，你才是造謠」。此話一出讓王鴻薇啞口無言「你看......造謠的秘書長」，張也表示「那是判決啊」，翁曉玲則再次表示「你不要忘記你今天的身份，你不是在政論節目上面，請你尊重質詢」，張也反嗆「我是在立法院」。

