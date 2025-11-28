戰力爆表 中市替代役防災實作勇奪六都第二

▲台中替代役展現硬實力，防災驗證賽勇奪六都第二(圖／民政局提供2025.11.28)

▲市長盧秀燕前往成功嶺探視替代役男(圖／民政局提供2025.11.28)

[NOWnews今日新聞] 內政部日前於替代役防救災協作訓練場地，首次舉辦「114年替代役驗證型戶外訓練活動」，邀集全台20縣市及替代役訓練與管理中心共23隊、276名役男同場競技。台中市政府民政局長吳世瑋宣布喜訊，台中市代表隊12名替代役男在競爭激烈的全國賽中表現亮眼，憑藉紮實訓練與團隊默契，成功勇奪「六都第二」佳績，充分展現台中市在替代役防災應變專業上的卓越成果。

民政局表示，內政部今年首度以「驗證型戶外訓練」強化役男實務能力，透過模擬風災、水災等情境，設置6大實作關卡，包括「救護急先鋒」（CPR+AED、止血包紮、傷患搬運）、「疏散避難引導」、「支援前線物資補給」、「避難帳棚搭設」、「基本結繩術應用」及「防汛沙包堆疊」。各關卡皆由專業教官依標準流程嚴格評分，旨在讓役男精準掌握急救、防災與後勤補給等核心技能。

廣告 廣告

吳世瑋局長指出，此次代表台中參賽的12名役男，平時服勤於中央機關及市府社福、民政、環保等局處，不僅紀律良好，服務態度也深受肯定。為了備戰此次全國賽，市府特別邀請消防局專業教官進行加強特訓，並由西屯區公所協助提供場地。透過跨局處合作與災前密集演練，役男們在隊形、任務節奏與操作技巧上展現高度默契，最終在競賽中脫穎而出。

民政局強調，隨著極端氣候挑戰日益嚴峻，市府將持續強化替代役的教育與管理，落實「災前整備、役起應變」精神。未來將持續提供完善且紮實的防救災技能訓練，讓役男不僅是市政服務的幫手，更能成為災時守護城市安全的重要備援力量。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

探訪「賽德克」秘境 盧秀燕開箱「雪山坑步道」

太子爺最暖回禮 幫我換戰袍 賜妳寶貝兒子

台中跨年全A咖 蕭敬騰、動力火車、告五人嗨唱