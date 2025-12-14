戰力爆表！央視曝光陸VT-5坦克配裝無人機 成戰車「千里眼」

陸媒《央視》曝光號稱「地表最強輕型坦克」的VT-5最新配備，這款坦克上方懸掛一架多軸旋翼無人機，在實戰中，無人機釋放後到達一定高度，可以和坦克一起配合偵察，扮演坦克的「僚機」和「千里眼」，擴大戰場視角。

VT-5坦克搭配無人機作戰。（圖／翻攝《央視》）

報導引述大陸兵器集團專家來晉峰表示，這款戰車的主要特點，一方面增配無人機，可以增強在戰場態勢感知能力，另外，由於無人化改造後，實際上可以作為一個無人戰車遙控操作。

他指出，在一些較危險的戰場環境下，坦克車的載乘員可以選擇下車遙控的方式，操作這款主戰坦克進行作戰，也可以一定程度上，提高車載乘員的戰場生存性。

根據資料顯示，VT-5坦克最大重量為36噸，乘員3人，裝備一門105毫米主炮，可發射穿甲彈、高爆彈和反坦克飛彈，搭載一挺12.7毫米的遙控機槍。該坦克擁有現代化火控系統，包括雷射測距儀、彈道計算器、橫風傳感器、全景熱成像儀，配備一台800匹馬力的大功率發動機，最大速度達每小時70公里。

此外，VT-5坦克具有重量輕、火力猛、射擊精度高、機動性好、防護性強、訊息化程度高等特點，適合山地、水網、城市等特殊地域環境下作戰，孟加拉已大批採購。

