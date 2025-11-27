戰力計畫採購已與美協調 顧立雄坦言已確認軍購品項及期程

國防部長顧立雄表示，就軍購案的規劃已經跟美國完成初步的協調。行政院提供



行政院院會今日(11/27)日通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，預計未來8年(2026至2033年)暫匡列投入1.25兆元經費。國防部長顧立雄表示，就軍購案的規劃已經跟美國完成初步的協調，獲得美國國防部安全合作局正式提供採購項量、報價資料、交易期程等資訊，說明美方確實有供貨的意願。初步的溝通有具體的一些項目，但還沒有知會國會之前沒有辦法對外說明。

國防部指出，「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」執行期程為2026到2033年，預算上限暫匡新1兆2500億，籌獲項目計「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「AI輔助與C5ISR系統」、「臺美共同研發及採購之裝備、系統」等7類，期望透過爭取預算一次性配賦，確保資源穩定集中，加速獲得所需戰力。

國防部長顧立雄於院會後記者會說，這次特別預算包括軍購、商購跟自製的方式，其中對美軍購的案項當然是重要採購項目，就軍購案的規劃已經跟美國完成初步的協調，獲得美國國防部安全合作局正式提供採購項量、報價資料、交易期程等資訊，說明美方確實有供貨的意願。

有媒體詢問是否與美達成採購的項目?顧立雄回應說，因為軍購案案項還在美方內部審查中，在還沒完成知會國會之前，援例是不對外公開。若美國國防部完成知會其國會後，我國防部會再適時對外說明。他並強調，也會向立法院說明，接受立法院的監督。

行政院長卓榮泰表示，國防部會全面有幾項重點工作，包括優化、健全國防裝備，同時加速建軍的期程，同時也會要求落實防弊、避免延宕交貨的情形。至於產業發展方面，也會要求國防部訂定國防及軍工產業發展的行動方案，這都在這次討論中被充分重視，以後都會落實在未來整個政策的推動當中。

