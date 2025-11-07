戰勝死神、活出希望 周大觀2025年抗癌圓夢為全球舞出勝利
記者黃秋儒／高雄報導
周大觀基金會創辦人周進華、董事長郭盈蘭，今（7）日偕同高雄市警察局副局長蔡文峰、高醫附設中和紀念醫院副院長陳芳銘、合正巨霸集團總裁蕭義明、Hi-Q總經理陳樹人，至高雄醫學大學附設中和紀念醫院，為「抗癌圓夢助學金」獲獎同學，包括屏東縣里港國小立志成為「血癌」護理師的梁佑萱及腦癌小舞者陳品淇等十三位同學加油打氣！
周大觀文教基金會指出，為不讓所有罹癌學生獨對癌症，並鼓勵全國最弱勢的罹癌學生努力向學、忘記病痛，特別設置「抗癌圓夢助學金」，從1997年至2025年，28年來已義助新台幣3億多元、力挺16,768位罹癌學生戰勝死神．活出希望。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長陳芳銘表示，高醫身為大學附設醫院及醫學中心，以教學、服務、研究為宗旨，秉持以病人為中心，提供最佳的治療方式，與罹癌學生共同面對癌症，永不放棄。感謝周大觀文教基金會辦理抗癌圓夢助學金的活動，讓弱勢罹癌學生不再孤獨面對悲痛，戰勝癌症，活出希望，迎向美好的未來。
周大觀文教基金會創辦人周進華提到，承蒙高醫小兒血液腫瘤科秉持全方位照護的理念，提供罹癌學生及其家庭全方位的照顧，建置完整的醫療服務品質，讓孩子在高醫能夠得到最好的照顧，其中小兒血液腫瘤科護理長謝淑娟女士，長期投身兒童癌症照護，推動「友善醫療」、「圓夢計畫」，減輕病童住院期間的壓力，榮獲慈月基金會第十四屆「南丁格爾獎」績優奉獻獎肯定，更是高醫及所有護理人員的驕傲。
周大觀文教基金會董事長郭盈蘭律師也表示，我們非常感恩各方的義助，單親血癌同學梁佑萱（目前就讀屏東縣里港國小四年孝班，最需各界義助骨髓移植救命基金）、血癌小鬥士邱彥彬、神母小勇士潘品佑、血癌單親小畫家李和芸、罕見雙癌小鬥士王韋翔、單親雙癌船長林德瑋、貼心血癌小鬥士高麒安、腦癌外交官方芯妤、腦癌程式設計師黃潔歆、腦癌原民歌手王世宣、腦癌小作家李雨垚、腦癌小舞者陳品淇、腦癌模範生李沛玹等13位罹癌學生，代表仍在醫院治療的300多位生命鬥士挺身受獎，帶動熱愛生命，我們期許確保沒有任何一位罹癌學生—孤獨面對癌症，也確保沒有任何一位父母因孩子罹癌往生，孤獨面對悲痛，最亟盼大家隨口捐贈每筆中獎機率平均只有1元的電子發票（200張電子發票中獎1張200元），給愛心專碼：525（周大觀文教基金會），誠邀大家一起助最弱勢的癌童一臂之力。
