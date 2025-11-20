戰勝疲勞與高壓！日本上班族「續航力」必備聖品清單大公開！

面對日本高壓、高時數的工作節奏，如何維持充沛體力與清晰思緒，成為每位「日系社畜」的生存之道。他們不只依賴咖啡，更懂得利用科學補給品來對抗疲勞、緩解壓力。

日本知名藥妝店—大國藥妝與Yahoo拍賣精選日本上班族公認的抗疲勞、減壓「續航力聖品」，讓您不再是行走的殭屍，輕鬆重拾活力與專注！

減壓「續航力聖品」

【抗疲勞神助攻】 激活體內能量轉換器

當身體喊累，最直接的解方就是協助能量代謝，這是日本上班族櫃子裡絕對少不了的品項。

・POKKA SAPPORO 檸檬酸2700 檸檬氣泡飲155ml

￥238(約新台幣$48)

檸檬酸（クエン酸）支援體內健康，是維持體力與美容的絕佳幫手。由於檸檬酸無法儲存在體內，透過補充品持續攝取，成為日本上班族的聰明選擇。富含一顆檸檬的果汁、1350毫克維生素C，以及高達 2700毫克檸檬酸，可幫助減輕日常或運動後的疲勞感。搭配檸檬的清新酸味與碳酸的刺激感，是快速提神的首選。

・DHC 持續型維他命B群 60天份 (120粒)

￥756(約新台幣$151)

採用日本最受歡迎的「延時釋放處方」（緩釋型），緩慢釋放易消耗的B群維生素，並使其在體內長期保留。全面支援能量代謝，維持皮膚和黏膜健康，是美容與恢復疲勞的基礎常備品。

・DHC 維他命C粉 30天份

$130 $140

小包裝攜帶更方便，隨時想到就喝補充維他命，冬天泡熱水喝，暖心暖胃更暖身！

・日本DHC GABA 20天份

$163 $176

給在壓力社會中努力工作的人！

支持正向的日常生活！幫助您保持清晰的判斷力，保持健康的生活狀態。

【護眼與專注力】 支援高壓用腦時刻

長時間盯著電腦、手機，眼睛疲勞是常見的職業傷害，同時也大幅影響專注力。

・DHC 速攻藍莓素 V-MAX 40粒

￥1946(約新台幣$389)

頂級配方！將富含花青素的「越橘萃取粉」與護眼雙寶「葉黃素」、「蝦青素（蝦紅素）」黃金結合，讓各成分能在不同時間軸上發揮作用，提供多方位支持，確保您視野長期清透。成分的溶解速度比DHC過往的產品快約三倍！

・DK 葉黃素100 + 玉米黃素 30日

￥5096(約新台幣$1019)

眼睛保養的「極致標準」！每份含有業界最高規格的100毫克金盞花葉黃素，以及協同作用的 5毫克玉米黃素。更添加了5種精選富含多酚的莓果。推薦給經常使用3C產品、眼睛乾澀、疲勞，或用眼過度導致視野模糊的人！

・ORIHIRO 營養補充咀嚼錠

採用來自北歐的藍莓，添加豐富果汁，小朋友也喜歡的酸酸甜甜口味！護眼首選，長時間看手機電腦族必備！

・日本AFC RICH 葉黃素膠囊 30粒

頂級配方到位！葉黃素＋玉米黃素的雙黃素組合，加上越莓系花青素一起助攻，補給火力更全面。再配 DHA、EPA 小隊友跟上節奏，長時間用眼也多一份底氣。好吞、好帶、好習慣，每天都想乖乖吞一顆。

$1780 $1980

【OL美肌配方】 緩解身心緊繃狀態

工作壓力大、思慮過度，影響的不只是心情，更是皮膚的緊緻與身體機能。膠原蛋白不只美肌，它也對關節健康至關重要，能幫助維持軟骨新陳代謝，支援關節活動力。

・衛采俏正美 ChocolaBB膠原蛋白美肌丸 升級版140粒

￥3486(約新台幣$697)

日本OL的國民美肌配方！7+2 美肌能量，除了基本的美容成分膠原蛋白、維生素C、B6、B2、B1等，更升級添加了維持腸道平衡的乳酸菌和容易缺乏的鐵。共含9種成分的均衡補充劑，從內而外支持身體的緊緻與光澤，是您日常美麗與活力的完美後援。

・朝日ASAHI 黄金膠原蛋白粉 50日分

￥4886(約新台幣$977)

ASAHI系列NO.1熱銷！使用吸收率高的5500毫克低分子膠原蛋白。奢華地配合了胎盤素、神經醯胺、蜂王乳、燕窩、乳酸菌等共16種美容成分。只需一匙，即可輕鬆提升肌膚的彈力和光澤度！

・DHC 膠原蛋白 180/360粒

採用萃取自魚類的海洋性膠原蛋白為原料，並添加維生素B1、B2等的營養素，更易於體內吸收，適合想透過日常補充膠原蛋白的人！

・地球製藥 泡澡入浴劑 15入/盒

想把緊繃身體「調回線上」，OL 的保養儀式不只有「吃」這麼簡單。

泡澡也是許多上班族用來放鬆的一種小儀式。溫熱的水氣能讓肩頸的緊繃漸漸鬆開，循環感覺更輕盈，皮膚在蒸氣中也更有柔和光澤；加些入浴劑或香氛，更能營造屬於自己的安靜時刻。對 OL 來說，結束忙碌一天後的這段泡澡時間，就像按下暫停鍵，把身心調回舒服的節奏。

