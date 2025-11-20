戰勝疲勞與高壓！日本上班族「續航力」必備聖品清單大公開！
面對日本高壓、高時數的工作節奏，如何維持充沛體力與清晰思緒，成為每位「日系社畜」的生存之道。他們不只依賴咖啡，更懂得利用科學補給品來對抗疲勞、緩解壓力。
日本知名藥妝店—大國藥妝與Yahoo拍賣精選日本上班族公認的抗疲勞、減壓「續航力聖品」，讓您不再是行走的殭屍，輕鬆重拾活力與專注！
【抗疲勞神助攻】 激活體內能量轉換器
當身體喊累，最直接的解方就是協助能量代謝，這是日本上班族櫃子裡絕對少不了的品項。
・POKKA SAPPORO 檸檬酸2700 檸檬氣泡飲155ml
￥238(約新台幣$48)
檸檬酸（クエン酸）支援體內健康，是維持體力與美容的絕佳幫手。由於檸檬酸無法儲存在體內，透過補充品持續攝取，成為日本上班族的聰明選擇。富含一顆檸檬的果汁、1350毫克維生素C，以及高達 2700毫克檸檬酸，可幫助減輕日常或運動後的疲勞感。搭配檸檬的清新酸味與碳酸的刺激感，是快速提神的首選。
・DHC 持續型維他命B群 60天份 (120粒)
￥756(約新台幣$151)
採用日本最受歡迎的「延時釋放處方」（緩釋型），緩慢釋放易消耗的B群維生素，並使其在體內長期保留。全面支援能量代謝，維持皮膚和黏膜健康，是美容與恢復疲勞的基礎常備品。
・DHC 維他命C粉 30天份
$130
$140
小包裝攜帶更方便，隨時想到就喝補充維他命，冬天泡熱水喝，暖心暖胃更暖身！
・日本DHC GABA 20天份
$163
$176
給在壓力社會中努力工作的人！
支持正向的日常生活！幫助您保持清晰的判斷力，保持健康的生活狀態。
【護眼與專注力】 支援高壓用腦時刻
長時間盯著電腦、手機，眼睛疲勞是常見的職業傷害，同時也大幅影響專注力。
・DHC 速攻藍莓素 V-MAX 40粒
￥1946(約新台幣$389)
頂級配方！將富含花青素的「越橘萃取粉」與護眼雙寶「葉黃素」、「蝦青素（蝦紅素）」黃金結合，讓各成分能在不同時間軸上發揮作用，提供多方位支持，確保您視野長期清透。成分的溶解速度比DHC過往的產品快約三倍！
・DK 葉黃素100 + 玉米黃素 30日
￥5096(約新台幣$1019)
眼睛保養的「極致標準」！每份含有業界最高規格的100毫克金盞花葉黃素，以及協同作用的 5毫克玉米黃素。更添加了5種精選富含多酚的莓果。推薦給經常使用3C產品、眼睛乾澀、疲勞，或用眼過度導致視野模糊的人！
・ORIHIRO 營養補充咀嚼錠
採用來自北歐的藍莓，添加豐富果汁，小朋友也喜歡的酸酸甜甜口味！護眼首選，長時間看手機電腦族必備！
・日本AFC RICH 葉黃素膠囊 30粒
頂級配方到位！葉黃素＋玉米黃素的雙黃素組合，加上越莓系花青素一起助攻，補給火力更全面。再配 DHA、EPA 小隊友跟上節奏，長時間用眼也多一份底氣。好吞、好帶、好習慣，每天都想乖乖吞一顆。
$1780
$1980
【OL美肌配方】 緩解身心緊繃狀態
工作壓力大、思慮過度，影響的不只是心情，更是皮膚的緊緻與身體機能。膠原蛋白不只美肌，它也對關節健康至關重要，能幫助維持軟骨新陳代謝，支援關節活動力。
・衛采俏正美 ChocolaBB膠原蛋白美肌丸 升級版140粒
￥3486(約新台幣$697)
日本OL的國民美肌配方！7+2 美肌能量，除了基本的美容成分膠原蛋白、維生素C、B6、B2、B1等，更升級添加了維持腸道平衡的乳酸菌和容易缺乏的鐵。共含9種成分的均衡補充劑，從內而外支持身體的緊緻與光澤，是您日常美麗與活力的完美後援。
・朝日ASAHI 黄金膠原蛋白粉 50日分
￥4886(約新台幣$977)
ASAHI系列NO.1熱銷！使用吸收率高的5500毫克低分子膠原蛋白。奢華地配合了胎盤素、神經醯胺、蜂王乳、燕窩、乳酸菌等共16種美容成分。只需一匙，即可輕鬆提升肌膚的彈力和光澤度！
・DHC 膠原蛋白 180/360粒
採用萃取自魚類的海洋性膠原蛋白為原料，並添加維生素B1、B2等的營養素，更易於體內吸收，適合想透過日常補充膠原蛋白的人！
・地球製藥 泡澡入浴劑 15入/盒
想把緊繃身體「調回線上」，OL 的保養儀式不只有「吃」這麼簡單。
泡澡也是許多上班族用來放鬆的一種小儀式。溫熱的水氣能讓肩頸的緊繃漸漸鬆開，循環感覺更輕盈，皮膚在蒸氣中也更有柔和光澤；加些入浴劑或香氛，更能營造屬於自己的安靜時刻。對 OL 來說，結束忙碌一天後的這段泡澡時間，就像按下暫停鍵，把身心調回舒服的節奏。
免去機票勞力！輕鬆把日本藥妝店搬回家！
大國藥妝線上網站，提供 7-ELEVEN超商取貨、宅配服務，滿￥8000即可免國際運費。省去機票費用及自行搬運的勞力，讓您隨時自在購買，領貨方便。
Yahoo拍賣 也是您省去機票費用及自行搬運勞力的絕佳選擇。透過 Yahoo 拍賣上的專業代購賣家或特定服務，您能夠更快速、更靈活地購買到日本藥妝店的限定品或熱銷品，同時也可以享有7-ELEVEN超商取貨免運費，讓您隨時自在購買，取貨更加方便。
其他人也在看
小禎40歲美到發光！一個月狂敷60片面膜 不愛喝水皮膚還能亮成這樣：自律程度太驚人！
最關鍵的是那款跟著她十年的W.SHOW面膜！小禎每天早晚都固定敷，如打球曬到太陽時，甚至會再加碼敷一片，一個月累積超過60片！她說這款面膜的保濕度從十年前一路穩定到現在，不會用久沒感覺，敷完還能看到明顯的透亮與緊緻，甚至有消水腫的效果。她笑說只要少敷一天，心裡都...styletc ・ 17 小時前
白髮冒不停！避開6大NG生活習慣，用5招讓黑髮回來
白髮提早冒出，真的只是「年紀大」的問題嗎？營養功能醫學醫師劉博仁指出，除了基因，壓力、熬夜、抽菸、高糖飲食、過度曝曬，甚至營養不足，都可能讓黑色素細胞提早耗竭，讓白髮提前出現。男性約在30到35歲，女性約 35到40歲會開始明顯長白髮，但每個人差異很大。不過，2024年國際皮膚科研究指出，白髮並非完全不可逆。鏡報 ・ 1 天前
2025聖誕交換禮物20+推薦，千元以下到萬元禮盒清單都有！兼具實用與顏值
千元以下交換禮物推薦STEAMCREAM蒸汽乳霜三麗鷗聯名款日本女生愛用的人氣國民面霜STEAMCREAM，迎接送禮旺季，攜手三麗鷗人氣角色推出聯名限定新品，跟著三麗鷗角色，拿著蒸汽乳霜，享受特別的時光。成份採用100%天然精油(甜橙、薰衣marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
不同質地「腮紅」產品到底怎麼用？從妝效、上妝工具到產品推薦一次看
不同質地的腮紅到底怎麼用？從粉狀、液態、膏/霜狀到慕斯泥狀腮紅的特性、使用技巧還有推薦產品一次看。粉狀腮紅：最好上手粉狀腮紅幾乎是每個人化妝包裡都有一顆，優點是好控制、不容易失手，也同時具備一定的「定妝」效果。不過粉狀質地容易顯出粉感，尤其marie claire 美麗佳人 ・ 10 小時前
康是美「熱賣級彩妝」一次看！LANEIGE迷你潤唇禮盒太欠收、KOSÉ定妝噴霧推限定伯爵茶香味、Visée花綻頰彩子瑜御用色必買！
LANEIGE奇想樂園果凍潤唇禮盒：4 款人氣香氣一次擁有，交換禮物直接封神LANEIGE今年的「奇想樂園」系列超級吸睛！其中於康是美指定門市就能買得到的果凍潤唇禮盒更是甜到不行，一盒收齊果凍水光潤唇膏的甜莓派對、藍莓果醬、芒果奶酪、小熊軟糖四款明星香味，味道像迷你甜點...styletc ・ 2 天前
2025秋冬彩妝速報！金裕貞、JISOO、趙露思都愛用，IU同款潤唇膏熱銷中|揪愛Mei推好物
說到今年秋冬的彩妝趨勢、關鍵字只有三個：光、霧、血色感！底妝光澤、唇色柔霧、腮紅帶血色，無論是冷豔氣質、奶霜系甜妹，還是通勤精緻掛，這三大妝感都能讓妳畫出＂高級卻不費力＂的妝容～這次貼心的「揪愛Mei」精選話題妝感、以及明星／網紅愛用彩妝品，包含: JISOO、金裕貞、IU等，趁雙11折扣、把這些明星大推話題款通通打包進購物車吧！Yahoo夯好物 ・ 1 週前
高三生壓力大狂嗑炸雞、手搖「吃出滿臉痘」 ！醫教甩爛臉秘訣
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】面臨學測大考壓力，許多準考生都會靠「吃」來補充能量與紓壓，但就讀高三的許同學，天天熬夜苦讀之餘，深夜下課後還習慣買炸雞與手搖飲當宵夜。沒想到短短幾周，臉頰兩側就冒出大片紅腫發炎的痘痘。 因傷口疼痛難耐，加上影響外貌，許同學只敢戴口罩上學遮醜，就醫經亞洲大學附屬醫院皮膚科沈冠宇醫師診斷為「囊腫型痤瘡」。所幸經外用藥物、局部注射與口服A酸治療，加上調整作息與飲食，許同學才免除「爛臉危機」，露出笑容說：「終於敢脫口罩面對鏡子了！」 85％青少年苦於青春痘 熬夜壓力與油膩飲食是元凶 沈冠宇醫師指出，俗稱青春痘的「尋常性痤瘡（acne vulgaris）」，是青少年常見的發炎性皮膚疾病。約85%的青少年都曾出現這類痘痘，但若未及時控制，嚴重會留下明顯痘疤，影響情緒與人際關係。 沈冠宇醫師解釋，痤瘡的形成機轉複雜，主要與皮脂分泌過多、毛囊角化、微生物增生與發炎反應有關；而熬夜、壓力大、抽菸、濃妝或飲食油膩等，會使病況惡化；而女性若合併月經不規則或多毛、體重增加，也應檢查是否有多囊性卵巢症候群。 控痘日常首重3關鍵 囊腫型痘痘結合治療有撇步 想要改善痘痘，包括生活習慣與健康醫療網 ・ 1 天前
2025開架唇彩推薦：fwee、Laka、3CE、媚比琳、1028…一抹打造可甜可鹽的百變唇妝
fwee 玫瑰心動鎖色唇露以「Feel Your Moment」為品牌理念的韓國超人氣彩妝 fwee，向來用繽紛色彩與俏皮設計圈住一票韓妞粉絲！這次 fwee 全新推出 18 色「玫瑰心動鎖色唇露」，靈感來自玫瑰從含苞、盛放到微微凋謝的迷人marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
6款焚香香水推薦！把靈魂點亮的煙霧系香氣，散發神秘又性感的高級氛圍
焚香香水是什麼？焚香香水的魅力，在於那種若有似無的煙燻氣息！前調通常帶點辛香或木質；過幾分鐘，中調開始浮出柔和的煙燻暖意；等到後調完全展開，就是一股能把人包起來的安定感，而且越到後面越好聞、越靠近越耐人尋味，這種層次感是其他香調少有的。它不marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
愛麗絲眼影盤、Care Bears原液可愛到沒朋友！2025美妝聯名衝這些
2025美妝聯名可愛到沒朋友！BOBBI BROWN、雪花秀、INNISFREE、ampm，早餐三兄弟吐司包必收、Care Bears購物袋和計算機都好想衝！造咖 ・ 1 天前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
年輕妹「睡沙發不再打呼」一覺到天亮！醫師一聽驚呆 揪出原因
你睡覺會打呼嗎？耳鼻喉科醫師蔡明劭近日分享一起個案，一名年輕小姐深受打鼾聲困擾多年，結果發現只要睡在沙發，問題竟然就解決了。經過睡眠檢查後釐清了真實病因，才發現原來是因為睡姿所致。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 19 小時前