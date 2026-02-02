戰台北燈節「遭挖拿盜版Labubu合照」挨轟 吳欣岱還原始末：被提醒才知道是中國娃娃

吳欣岱戰台北燈節「遭挖拿盜版Labubu合照」挨轟。（翻攝自吳欣岱臉書）

2026台北燈節其中一區IP為中國盲盒潮玩「泡泡瑪特」，灣基進台北黨部主委吳欣岱日前批，台北市府把燈節主角留給中國品牌，此番言論也引起國民黨砲轟。甚至還翻出吳欣岱曾蹭Labubu、拿「盜版Labubu」合照。對此，她今天回應，當時只是覺得造型「特殊」，被提醒才知道是中國娃娃，就扔在一邊不給小孩接觸。

吳欣岱今天發文說，國民黨特別發文製圖，說她買到盜版Labubu。坦白說，那張照片是一年前跟小朋友逛夜市夾娃娃夾到的，當時只是覺得造型「特殊」，被提醒才知道是中國娃娃，就扔在一邊不給小孩接觸。

廣告 廣告

「看到中國國民黨的圖我才從深櫃裡翻出來，發現，這不只盜版，根本是不合格的玩偶耶」，吳欣岱說根據商標法，在台灣進口販售的絨毛玩具，必須經過商品檢驗，在商標上貼有產品檢驗合格標章，顯然這個玩偶，完全沒有。

吳欣岱質疑，國民黨要掩護非法嗎？難道夾娃娃機器裡面的娃娃，可以規避檢驗嗎？台北市政府負有稽察的責任和義務，台北市民買到不合規的玩具，主管機關應主動去查察，怎麼會是反過來譏笑自己的市民與消費者，還繼續放任違規進口玩具在市區橫行？

吳欣岱表示，之前已經多次分享，國內外消費者組織所做的檢驗，中國玩具都是塑化劑超標的大宗。在蔣萬安執政下的城市，連中國玩偶都是不合格的東西，竟然還要政治攻擊受害的消費者，製圖羞辱，「這個社會怎麼變成這樣了」？

更多鏡週刊報導

光速翻車！吳欣岱轟蔣市府幫中國特產打廣告 同框盜版Labubu自拍秒被挖

冷氣團發威！今恐探13度「雨彈襲台」 明起回溫「這時間」冷空氣再襲

藍營台中市長人選還沒定案 江啟臣表態「已簽訂協議」：感受到基層的焦慮、不安