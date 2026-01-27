戰國防預算！綠轟：自提「不懂裝懂」 白：酸葡萄

民眾黨團表示，1.25兆的國防預算才是掏空台灣。（圖／東森新聞）





立法院會期進入最後一周，執政黨提的國防特別條例預算，沒能付委審查，民眾黨團自提版本，卻遭行政院與國防部接連砲轟，缺乏戰略構想、無視國防自主。對此，民眾黨團則嗆，1.25兆的國防預算才是掏空台灣。

立院休會前，法案大清倉，農退儲金修正案三讀了，藍綠委輪流發言，而任期僅剩4天的白委，人在哪？綠委一早狂罵！

立委（民）陳培瑜：「不懂裝懂，瞎掰胡扯，當你提出一個這麼爛的條例，這麼爛的架構，這麼爛的預算方法，你要行政機關怎麼好好做事。」

廣告 廣告

民進黨團開轟，民眾黨自提的國防採購案版本，但到底有多爛，國防部一早開記者會說明。國防部戰略規劃司長黃文啟：「他在這個條例裡面列了五項軍購案，都沒有列國內配合款，如果我們勉強只買裝備，沒有把配套建起來，後續審監單位在稽核時候，恐怕相關建案人員都難逃失職之責。」

就連政院也嗆，缺乏戰略構想，沒有建軍規劃，悖離軍購實務程序，無視國防自主，這些說法白營哪能吞下。

立委（眾）林國成：「行政院吃不到葡萄說葡萄酸，老百姓去仔細看這些條例，誰的比較有條有理，我相信最後，還是台灣民眾黨的版本。」

仔細看看民眾黨版本，包括總額上限4千億元，刪除非紅供應鏈，又採一年一編制，讓綠營擔心軍購議約困難，還抓包白營第一條例就缺字。立委（國）林沛祥：「是不是要決定要去支持，我想還要等黨團大會討論，我們尊重友黨的決定，但我們對行政院這樣子敷衍的態度表示相當的不滿。」

藍營是否將白營版本，付委審查還要再討論，面對行政國防質疑聲浪，民眾黨團回嗆，兩機關像是比賽誰是廢話王，白營版哪項軍武不用購買，史上最高1.25兆蓋國防布才是真掏空台灣，朝野開戰軍購條例沒人退讓。

更多東森新聞報導

國軍無人機「戰鬥加給」跳票！徐巧芯：欠錢沒欠過年的

谷立言「自由非免費」無用？ 藍白「8度封殺」1.25兆軍購

卓揆拋「總預算辯論」！在野接戰帖：好膽麥走

