戰地醫師追愛翻船 只因和歐巴桑談錢踢到鐵板

▲ 戰地醫生James展開甜言蜜語攻勢，更表示想來臺相聚。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名57歲林姓婦人近日被「戰地醫生」示好追求，幸好她未被愛情沖昏頭，一聽對方開口談「錢」便提高警覺，選擇不予理會，沒想到卻收到對方「女兒」傳來早安圖試圖聯繫，嚇得她急奔派出所尋求協助。員警確認這正是常見的愛情詐騙手法，立即協助婦人封鎖並檢舉相關帳號，成功阻斷與詐騙集團的聯繫，林女這才放下心中的大石。

臺中市政府警察局第三分局東信派出所警員林祐村、張詩婕日前晚間10點多於所內值勤時，一名婦人匆匆走進派出所，心有餘悸地表示自己疑似遇到詐騙集團。她出示手機對話紀錄向警方說明，原來上個月她突然收到一名自稱戰地醫生James的好友邀請，對方一個月來不斷以甜言蜜語關心問候，近日更進一步表示想來臺灣與她相聚，卻要求她匯款贊助旅費。對於James頻頻催促匯款的行為，林姓婦人感到可疑而未予理會，未料對方仍不死心，竟請其女兒Lisa傳來早安圖試圖聯繫，反而讓婦人驚覺不對，嚇得急忙至派出所求助。

▲外國臉孔的女兒LISA竟傳來早安圖問候，婦人終於急奔派出所求助。

警方一眼辨識出這正是假冒戰地醫師、機師常見的假交友詐騙手法，婦人亦透露自己越看越覺得可疑，對於頻頻傳來的訊息感到相當困擾。員警遂耐心指導她如何封鎖相關LINE帳號並檢舉為詐騙，成功協助她中斷與詐騙集團的聯繫，婦人這才鬆了一口氣。

警方呼籲，網路交友陷阱多，詐騙集團常以海外成功人士、命運坎坷的可憐角色或「天上掉下來的知己」等人設接近民眾，以精心包裝的話術博取信任，目的最終都是為了騙錢。提醒民眾，若未曾謀面的網友聲稱「要借錢」、「寄包裹」或邀你「一起投資」，只要扯到金錢，就務必提高警覺；如遇可疑情況皆可撥打165反詐騙專線或110諮詢，務必冷靜查證，才能守住辛苦錢。（照片記者鄭瑞芳翻攝）