台灣離島金門，以其獨特的軍事風情吸引無數遊客探尋。為力拚觀光業績，金門縣政府首度盛大舉辦《2025島嶼生活節》，已從10月起熱鬧登場，活動將規劃10場大型活動巡迴金門五個鄉鎮，每場都巧妙融合藝術、美食與在地文化，並與金門酒廠跨界合作，推出多款「以酒入菜」的在地特色料理。這場跨界節慶將持續至2026年2月底，以獨具特色的活動，要讓遊客擁有一場深度融入在地的秋冬旅遊體驗。

金門島上處處可見戰時留下的基地、古厝與老街，這些豐富的觀光資源，吸引大批遊客前來。縣府首次舉辦的《2025島嶼生活節》開幕式，由偶像團體及實力派歌手輪番登台，在金城鎮的莒光湖畔草地熱力揭開序幕。



其中，創作歌手黃少谷的演出為現場帶來一波高潮，他以充滿爆發力的歌聲和舞台魅力，瞬間炒熱氣氛。黃少谷受訪時興奮地表示：「很開心能來到金門這座充滿故事的島嶼，這次的島嶼生活節真的太Chill了！除了唱歌給大家聽，我也嘗試了金門的『高粱創意料理』，真的很有特色，微醺的感覺配上金門的戰地風光，整個就是超搭的！希望大家都能來金門，感受這種獨特的『島嶼慢生活』。」



這次的開幕演唱會卡司陣容堅強，金馬獎演員出身的歌手辛甘也受邀登台獻唱。辛甘以她清亮獨特的嗓音，帶來多首歌曲，展現跨界演藝的實力。她透露這是她第一次參加金門的大型活動，並對金門的景色讚不絕口。



辛甘感性地分享：「以前對金門的印象停留在戰地歷史，但這次來真的被它的美驚豔到了！尤其是莒光湖畔的夕陽，配上這次日本藝術家打造的《夢想雲》裝置藝術，真的非常夢幻，讓人覺得不喝高粱也會醉！生活節結合了音樂、藝術和美食，讓我覺得金門是一座會呼吸的島，我已經拍了超多美照，準備回去推薦給我的粉絲和親朋好友！」



戰地風情x微醺藝術！《2025金門島嶼生活節》黃少谷、辛甘嗨翻莒光湖畔



為期五個月的島嶼生活節，結合藝術文化、美食與在地文化，規劃了「10場演唱」、「10場創意市集」以及「10個微醺想像」。市集將匯聚金門高粱創意料理、特色調酒與文創職人，打造專屬的島嶼微醺時光。活動將在五鄉鎮接力展開，獨具特色的跨界節慶，預計將為金門的秋冬旅遊帶來一股全新的熱潮，讓遊客有場融入在地的深度旅遊體驗。

