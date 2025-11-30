「戰地風蝦皮店」要拆了！ 營業不到1年被爆是違建

台南市佳里區「戰地風」蝦皮店到店智取門市宣布暫停營業。（圖／翻攝自Google Maps、臉書）

台南市佳里區一間蝦皮店到店智取門市，過去以車庫改造的「戰地風」引發關注，不過近日被發現，開業不到一年突然宣布暫停營業，並表示門市將移轉至其他地點。消息一出引發討論，有網友更貼出「違建拆除通知單」，證實該門市屬於違建，將於12月2日進行強制拆除。

近日有民眾在臉書社團「佳里興大小事」發文，表示位於佳里興239號的「戰地風」蝦皮智取店宣布停止營業，門市移轉至其他地點，開幕時間將另行公告。

貼文曝光後，有網友貼出台南市政府工務局開立的「違建拆除通知單」，編號南市工使二字第1140668251號，證實這間門市經查屬於違章建築，將於12月2日執行拆除，並提醒違建物內如有物品須提前搬離，否則拆除時將視同廢棄物處理。

廣告 廣告

據悉，這間蝦皮智取店是車庫改裝，內設自助繳費機與儲物櫃，因其造型特別，曾引起網友熱烈討論，對此蝦皮曾經表示，這是蝦皮測試的新型態「智取門市」，沒想到開業不到一年就宣布關閉。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

北一女高三生墜亡！ 同校家長嘆「學生壓力來源複雜」：再和父母說說話好嗎？

他嘆台灣「薪水像東南亞、物價卻像歐洲」 引發網友2派論戰

不是連假卻全台都在標！明年11/28到底怎麼了 網一看全懂