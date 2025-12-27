戰地「脫北」！遭俘北韓兵親筆信曝光：不願回平壤，只想投奔南韓
國際中心／程正邦報導
隨著俄烏戰爭進入長期化，北韓派遣至前線助俄的士兵動向備受國際矚目。近期傳出兩名在戰場上遭烏克蘭軍隊俘虜的北韓士兵，已正式提交親筆信，字裡行間流露出對金正恩政權的恐懼，並堅定表達「脫北」決心。這也是北韓派兵援俄以來，首次有戰俘以書面形式明確提出歸順南韓的具體物證。
「視南韓人為父母」：戰俘營傳出的血淚告白
根據《朝鮮日報》報導，脫北者團體「同胞魂統一連帶」於 24 日揭露的訊息，這兩名被關押在基輔近郊收容所的北韓士兵，於 10 月底與紀錄片製作人金英美會面時，遞交了這封具備法律與政治效力的親筆信。
信中內容情感真摯且語氣堅定，受俘士兵寫道：「我們已將南韓民眾視為親生父母與手足，決定投入自由的懷抱。」 他們也對曾跨海寄信鼓勵他們的脫北前輩表示感激，強調自己不再將被俘視為悲劇，而是將其視為「新生命的起點」，並相約未來在南韓土地上親自致謝。
傳聞變事實：南韓議員赴烏證實脫北意願
過去關於援俄北韓兵集體逃亡或投誠的消息多屬網路傳聞，但此次事件具備高度真實性。南韓執政黨「國民力量」的國會議員此前曾組團親赴烏克蘭，實地探視這兩名身處戰俘營的士兵。返國後的報告證實，兩人的精神狀態穩定，且對於「一定要去南韓」的目標展現出極強的自主意志。
脫北團體強調，這封信是北韓士兵在不受脅迫的情況下，對外傳遞真實心聲的重要物證，足以反駁平壤當局可能提出的「遭烏克蘭洗腦」指控。
南韓政府表態：憲法主權下的「全面接納」
針對這兩名北韓士兵的歸順請求，南韓政府已展現強硬且積極的保護立場。根據大韓民國憲法，北韓地區仍屬領土範圍，因此北韓居民在法律上被視為南韓國民。
南韓政府已正式告知烏克蘭當局，只要確認戰俘具備自由意志且不願返回北韓，南韓將秉持「全面接納原則」提供所有必要的移送與庇護協助。由於這涉及到戰俘處理與國際紅十字公約，南韓正與烏克蘭、國際社會協調最安全、合法的移交途徑。
南韓國家情報院（NIS）曾指出，北韓命令士兵寧可自盡也不能被俘。2月曾訪問烏克蘭並與這兩位北韓士兵見過面的南韓國會議員柳勇元（Yu Yong-weon，譯音）表示，若將兩人遣返北韓等同「判死刑」。
RT wartranslated "Two North Korean soldiers who were fighting on Russia’s side wrote a letter expressing their desire to defect to South Korea instead of returning to North Korea.Chang Se-yul, head of a group of North Korean defectors in South Korea, sa… pic.twitter.com/cyswUkV7lt"
— GMan (Ґленн) ☘️🇬🇧🇺🇦🇺🇸🇵🇱🇮🇱🍊🌻 (@FAB87F) December 24, 2025
