戰基隆！童子瑋認同謝國樑一席話盼良性競爭

▲民進黨選對會拍板徵召參選基隆市長，童子瑋表示認同謝國樑稱「做好市政就是最好連任策略」，盼未來能夠良性競爭。（圖／翻攝自童子瑋臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨選對會昨日拍板徵召基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長，對此童子瑋今（25）日發文表示，在走向未來以前要先顧好現在，相比於短暫的亮點，認為更迫切的是市民在基隆生活，是否感到舒適跟便利，以及在這座城市裡成長，有無未來跟希望？並認同現任市長謝國樑稱「做好市政就是最好連任策略」，對自己而言，選舉就是提出更好的政見跟願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活。

童子瑋發文表示，海港、山城都是基隆的資產，老文化跟新商業都是機會，但發展跟生活怎麼並進？傳統跟進步怎麼共存？這都是自己從擔任議員到議長以來，一直都在思考的問題，認為在走向未來以前，要先顧好現在。

童子瑋說，通勤族每日早出晚歸、長輩的長照醫療需要支持、青年父母的托幼負擔也有壓力、城市的定位跟特色依然不明，這都是實實在在的市政問題。

童子瑋認為，相比於短暫的亮點，更迫切的是基隆市民在這裡生活，有沒有感到舒適跟便利，建設有沒有進度跟改變，以及在這座城市裡成長，到底有沒有未來跟希望？

最後童子瑋表示，市長謝國樑提到「做好市政就是最好連任策略」，自己也同意這一點，認為選舉就是提出更好的政見跟願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活，「謝謝黨內的肯定，下一步，我會來爭取市民對我的支持」。

