戰場更在華盛頓! 美明顯傾俄 盧比歐不去北約、德警示情報交換突遭切斷

美國中東問題特使威特科夫(前右)與川普女婿庫許納(前左) 3 日前往克里姆林宮，與包含總統普丁在內的俄羅斯官員針對和平計畫進行會談，但與領土控制相關的提議卻遭俄羅斯方面直接反對。 圖：翻攝自 @visionergeo X 帳號

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期持續推動烏克蘭和平計畫，試圖終止俄烏兩國之間的衝突，但計畫中要求「割地投降」的條款卻遭到烏克蘭方面反對，歐洲盟友們也對美國官員展現出的親俄態度感到不滿。就在此時，有消息稱美國國防部主動切斷了與德國、烏克蘭等歐洲國家的日常情報交換管道，美國國務卿盧比歐也宣布不出席北約的年度外長峰會，相關事件也引發網友對美國可能放棄烏克蘭爭取權益的擔憂情緒。

X 推主「rainbow7852」發布推文指出，當地時間 3 日，美國中東問題特使史蒂夫．威特科夫 ( Steven Witkoff ) 與川普的女婿傑瑞德．庫許納 ( Jared Kushner ) 共同前往克里姆林宮，並與包含總統普丁在內的俄羅斯官員就和平計畫展開持續時間 5 小時的會談。期間，兩位美國代表曾提出與領土控制相關的提議，但卻遭俄方代表拒絕，普丁也重申將繼續透過談判或武力奪取整個頓巴斯地區控制權的決議，會談成果十分有限。

美國國務卿盧比歐宣布不出席在布魯塞爾舉辦的 2025 北約外長年度會議，有網友分析認為，美國希望透過相關行動切斷歐洲國家對烏克蘭的支持，迫使烏克蘭同意割地換取和平的停火條約。 圖：翻攝自 @rainbow78521 X 帳號

X 推主「Visioner」也透過推文補充表示，在結束與俄羅斯代表的會面後，威特科夫與庫許那兩人取消了 3 日前往比利時布魯塞爾與烏克蘭總統澤連斯基會面的計畫。「Visioner」稱，美方代表在與普丁會面時，向普丁承諾結束與俄方代表的會談後立即返回美國，並以此為由取消了與烏方代表的會談。

X 推主「NiKITa」也引用英國《金融時報》的報導指出，在分別面對俄烏兩國的代表時，威特科夫的儀態、外表與行為存在著巨大的差異。在與烏克蘭代表會面時，維特科夫會以沒刮鬍子、稍微邋遢的姿態赴會，並全程表情嚴肅不帶一絲笑容、避免與烏克蘭官員眼神接觸。然而，在面對俄羅斯官員甚至普丁時，維特科夫則會掛著露齒微笑，並將鬍渣刮得乾乾淨淨，專注地聽取俄方意見，甚至會將莫斯科形容為「美麗的城市」，盡力拍普丁的馬屁。

有外媒發現，威特科夫在分別面對烏克蘭與俄羅斯官員時，展現出差異極大的態度。 圖：翻攝自 @NiKiTa_32156 X 帳號

面對拒絕「投降割地」的烏克蘭與反對美國親俄的歐洲盟友，美國方面加強了施壓的力度。「rainbow7852」的另一篇推文稱，德國陸軍監察長克里斯蒂安．弗洛伊丁 ( Christian Freuding ) 接受美國《大西洋月刊》採訪時表示，戰場不只在俄烏前線更在華盛頓，德國與美國間「日夜不停保持溝通」的渠道已於日前遭美國國防部「徹底切斷」，德國也因此失去了與美國軍方交換情報的管道。

弗洛伊丁認為，隨著美國逐漸卸下提供歐洲防務安全的角色，歐洲國家可能將面臨「來自敵人的敲門聲」。「德國駐華盛頓的外交官目前正在五角大廈內尋找官員，積極了解美國川普政府的政策走向」。

北約明顯感受到川普政府種種的背棄行為，圖為北約秘書長馬克．呂特。 圖：翻攝自 NATO 官網

另一方面，盧比歐也宣布不會出席 4 日在布魯塞爾開幕的北約外長年度會議，成為自 1999 年起，首位缺席該峰會的美國國務卿。「rainbow7852」認為，盧比歐可能希望透過相關行動對歐洲與烏克蘭官員施壓，透過切斷北約與歐洲國家對烏克蘭的支持，逼迫該國接受「投降割地」的提議。

「rainbow7852」也警告稱，美國缺席相關會議的行為，不但可能引發盟友們的擔憂情緒，也可能導致北約內部出現嚴重的政治分歧。

