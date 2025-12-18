戰場覺知是關鍵！ 美最新軍售全面提升地面作戰打擊能力 學者：M109A7象徵火砲現代化

美國同意出售與美國陸軍現役同款M109A7自走砲，大幅提升地面部隊火炮現代化與機動力。取自US Army



美國政府於美東時間12月17日下午5時30分宣布川普第二任期的第二批對台軍售，軍方智庫、國防院助理研究員許智翔指出，本次美國對台軍售的重點，其實不只是重型自殺攻擊無人機、新式M109A7自走砲或是續購海馬士多管火箭系統而已，更重要的是「臺灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」，可大幅推進陸軍「現代化」戰場指管與覺知能力，因為戰術網路與資料鏈的部分，是陸軍亟待提升的部分，因此本次軍售是對於國軍打擊能力與地面作戰能力全面提升的軍售組合。

針對本次美國對台軍售111億美元（約新台幣3480.3億元）大單、多達8項的重要武器與裝備，國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔首先點出，美國售台「臺灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」的重要性，將推動陸軍大步邁進現代化的進程。

許智翔說，陸軍有很多裝備，比方說是105、155公厘口徑牽引式的火炮，是屬於比較老舊的，或者是自走砲、主戰車等裝備，大多都是比較舊型的裝備，但是我國陸軍真正距離歐美「現代化陸軍」部隊最遠的部分，其實是戰術網路與資料鏈的部分，許智翔認為，所以美方出售「戰術網路暨部隊覺知」等這部分，可以提升我國陸軍的作戰資訊處理與掌握戰場覺知，大幅提升作戰效率。

另外，對於這批對台軍售「反裝甲型無人機飛彈系統」項目方面，包括 比較重型的ALTIUS-700M型 反裝甲型「自殺」攻擊無人機等，許智翔認為，當然可以提供陸軍對付敵方的重型裝備，比方說是主戰車等。

而陸軍期待已久的M109A7自走砲，幾經波折終於獲得美方同意出售，許智翔認為，這也是陸軍獲得「海馬士多管火箭系統」之後，所拿到的第一流的裝備。

本次美國對台軍售8案當中，除了陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「魚叉飛彈可修件檢修」是後勤支援方面外，對於另外6項為重要裝備與武器的軍售，許智翔近一步分析指出，綜合這次軍售可以視為國軍打擊能力與地面作戰能力全面提升的軍售組合（package）。

不過，許智翔也點出，我方仍應注意本次美國對台軍售的M109A7自走砲、海馬士及拖式飛彈的續購等先進的武器裝備實際數量有多少，才能形成一定的戰力，以及對美方軍售武器裝備實際交貨的期程能否掌握。

