戰場變商場？泰柬邊境士兵「玩命直播」塗防曬 帶貨影片背景音全是槍聲

泰國與柬埔寨邊境衝突日益嚴峻；不料，近日一段來自邊境戰區的影片，在網路上爆紅，內容只見一名身穿鋼盔和軍服的柬埔寨男子，竟無視旁邊槍林彈雨，淡定開啟鏡頭，並拆開防曬乳示範如何塗抹，在戰場中「直播帶貨」。

根據《星洲網》報導，一名全副武裝的柬埔寨士兵在戰場上開起直播，只見其上一秒仍在警戒敵軍攻擊，下秒卻打開防曬乳包裝，將防曬乳擠在指尖，並輕柔塗抹在臉頰和鼻樑，甚至專業的將產品商標湊近鏡頭，展示給直播間的網友。

影片曝光後，不少網友發現影片背景音不斷傳出密集的槍砲聲，與他淡定的模樣形成鮮明對比，讓不少網友紛紛留言「這太可愛了，敵軍看到都捨不得開槍」、「真正的職業軍人、專業網紅」甚至有人幽默直呼，「打仗可能是日常，但直播帶貨真的太創新」。

