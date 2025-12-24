戰場變帶貨直播間？柬埔寨士兵「淡定擦防曬」 影片背景音全是槍聲

柬埔寨一名士兵在戰場上悠哉擦防曬。（翻攝自臉書ឡុង ម៉ានីន ）

在泰國與柬埔寨邊境衝突持續升溫、近百萬民眾流離失所的背景下，一名柬埔寨士兵因為在前線擦防曬乳的舉動意外爆紅社群網路，成為戰地之外的另一則熱議話題。

士兵悠哉擦防曬？

根據《星洲網》報導，影片中這名柬埔寨士兵在泰柬邊境衝突前線執勤時，竟拿起手機開啟直播，背景音的槍聲似乎與他無關，他緩緩拿起曬乳，接著在臉上優雅塗抹。影片不僅吸引大量網友觀看，還引發大批留言和分享，形成另一種「前線直播帶貨」。

戰火中爆紅網友反應兩極？

這名士兵的直播內容在社群平台引起熱議，讓不少網友感到哭笑不得。一方面有人覺得在嚴峻的戰地氣氛下，這樣的直播顯得不可思議；另一方面也有人認為這樣的「輕鬆一刻」為緊張局勢帶來些許緩和。

邊境衝突仍未停歇 柬泰前線局勢緊繃

另一方面，泰柬邊境的軍事衝突仍然在持續，報導指出大量民眾因戰事逃離家園，情勢相當緊繃。但這名士兵的直播帶貨事件卻意外成為網路熱門話題，吸引網友熱議。

