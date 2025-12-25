戰場變直播帶貨間！柬埔寨阿兵哥「淡定塗防曬」 沒在管身後槍聲大作

一名柬埔寨士兵於戰場前線開直播塗抹防曬乳，讓網友哭笑不得。翻攝臉書



泰國與柬埔寨邊境衝突持續緊張，近日一段強烈反差的影片在網路上暴紅。一名柬埔寨士兵在鏡頭前擦防曬乳，背景陣陣槍聲彷彿與他無關，被網友戲稱為「直播帶貨」，令人莞爾。

根據《星洲網》報導，一名頭戴鋼盔、身著迷彩服與防彈背心的柬埔寨士兵，突然拿手機開直播，背景槍聲此起彼落，他卻拿起防曬乳並擠在指尖，仔細塗抹在臉頰及鼻梁上，同時不忘在鏡頭前展示產品，彷彿是在前線直播帶貨，與戰爭的緊張氛圍形成強烈對比。

影片在網路曝光後，吸引大量網友觀看。有人覺得在戰地直播行為實在哭笑不得，也有人調侃這麼可愛的行為，連敵人都無法下手了，還有人覺得在緊張的時刻來這一招，讓氣氛緩和不少。

