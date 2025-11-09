《戰士奇兵》導演傳噩耗！證實「於家中安詳離世」 享壽75歲

紐西蘭知名導演李塔瑪何瑞（Lee Tamahori）離世，享壽75歲。（圖／翻攝自IMDB）





紐西蘭知名導演李塔瑪何瑞（Lee Tamahori）的家人發聲明證實，其在當地時間11月7日離世，享壽75歲，雖然沒有公布死因，但強調是於家中在親友陪伴下安詳離世。

李塔瑪何瑞在1994年開始執導電影，憑藉票房大片《戰士奇兵》走紅，成功進入了好萊塢，如今《戰士奇兵》還是紐西蘭票房最高的電影之一，並獲得了國際讚賞。

隨後，李塔瑪何瑞接連以《全面追緝令》、007系列電影《誰與爭鋒》等片獲得好評價，被公認為是極具影響力的毛利人，對於李塔瑪何瑞的離世，於《戰士奇兵》飾演主角的演員泰姆拉莫里森（Temuera Morrison），也給予優雅、才華洋溢等誇讚，並直言：「看看有多少毛利人踏進電影圈，看看他現在透過試鏡能找到多少毛利演員，這真是令人欽佩。他實在是非常了不起的人。」



【更多東森娛樂報導】

