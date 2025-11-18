「戰士沒有選擇戰場權利」引聯想願意出戰北市？沈伯洋今解釋「工作專注立院」選舉不在規劃內：「比我適合人選很多！」

民進黨推誰出征2026台北市長引起外界關注，綠委沈伯洋近日連被外界點名，也說「戰士不易選擇戰場」。不過，他今（18）日再度被問及此題時，解釋當時原句是指「不能夠選擇中共是否通緝自己」，現在工作專注在立院，至於選舉相關的事情，目前不在規劃之內，「比我適合的人選非常多」。

沈伯洋日前接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪表示，相信選對會將做出判斷；至於會不會參選，他直言看黨要怎麼做，目前是沒有跟黨內談到參選一事。他說，現在整個國家都在作戰，戰士不容易選擇自己的戰場，主要還是看黨怎麼做，自己會跟隨。

廣告 廣告

另外，勸進沈伯洋選台北市長的聯電創辦人曹興誠，也在臉書上發文表示，沈伯洋若繼續留在立法院，才是無意義的被「糟蹋」、被「折損」。 沈參選台北市長，可以高呼：」投沈伯洋一票，就是投給民主自由一票，就是反抗極權、反對恐嚇的一聲怒吼。」

對此，沈伯洋今日在民進黨團記者會表示，當時受訪講到「戰士沒有選擇戰場權利」，最主要原句是指不能夠選擇中共是否通緝自己，當中提到「人民交付任務才是重要」，因此，在政黨票人民交付任務是守護國安國防、拚外交，這是現在最重要的工作，例如這會期是黨團幹部，還是會自律於目前工作。

沈伯洋重申，現在工作專注立院，而且有意義。包括今天召開記者會讓國人知道財劃法失速情形，以及持續為花蓮地方鄉親爭取建設，都是非常重要的事。

沈伯洋強調，即使常講表決不會贏，但是論述要贏。不管怎樣，必須讓外界知道民進黨的價值、主張是什麼，至於選舉相關的事情，目前不在規劃之內，「比我適合的人選非常多」。

（圖片來源：民進黨團直播）

更多放言報導

分析綠營2026台北市長可能三人選..周玉蔻評陳健仁「世代交替0分」、王世堅「代表背骨、投機」！肯定沈伯洋「展現高度氣勢與決心」：要有配套、切割台獨、引戰

透露曹興誠事前提過推薦參選...沈伯洋回應「自己是藍白大標靶」投入恐影響他市選情：主要還是看黨怎麼做