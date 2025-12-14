戰後廢墟遇寒冬暴雨 水淹加薩14死、8個月嬰凍斃

2025年12月12日，加薩北部的加薩市，難民在淹水道路上搭著驢車移動。路透社



以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月停火後，國際間對加薩走廊的關注漸少，據國際慈善組織回報，實際上以色列仍然嚴厲管制人道物資進出加薩。戰後加薩不但尚未能開始重建，也缺乏因應天氣劇烈變化的能力，近日的暴雨導致難民帳營大淹水，至少14人死亡，包含一名8個月大的女嬰凍死。

美國有線電視新聞網（CNN）13日報導，加薩走廊連日暴雨，國際扶貧組織樂施會（Oxfam）表示，難民帳篷區也被水淹沒，當地人只能在汙水、泥漿和瓦礫堆裡跋涉，以色列雖然允許外界援助加薩，但其實「繼續阻撓基本的庇護所建材、燃料、水利設備進入，導致當地居民陷於「本來可以完全避免的傷害」。

加薩民眾的衣物、食物、財物都泡水損毀，一名婦女穆斯塔法（Um Mustafa）說，他們的床墊、毯子、所有東西都被浸溼，最後一袋麵粉和米也都泡水，她在半夜裡驚慌失措衝出去找鄰居求救，「我所有的孩子們也都被雨打濕了」，她對CNN記者懇求「給我一個床墊、給我一頂帳篷吧，求求你們」。

2025年12月12日，加薩北部的加薩市，街頭汙水和垃圾景象。路透社

2025年12月11日，加薩南部甘尤尼斯，淹水的難民營。美聯社

2025年12月11日，在加薩走廊南部甘尤尼斯，民眾坐驢車穿越淹水街道。

潮濕會導致體感溫度更低，這一點台灣人肯定很清楚。在加薩南部甘尤尼斯（Khan Younis），一名8個月大的女嬰拉哈芙（Rahaf）在11日清早死於體溫過低。

女嬰的母親阿布賈薩（Hejar Abu Jazar）抱著拉哈芙的遺體向CNN記者泣訴，前一晚她才給拉哈芙餵過母乳，本來都還好好的，但夜間帳篷淹水，拉哈芙開始渾身冰冷、發抖，到了早上已經失去氣息，「她本來很健康的，我的寶貝啊。」

在加薩中部迪爾巴拉（Deir al-Balah）的難民營，烏貝德（Um Ibrahim Ubeid）一家稍微幸運，孩子們都撐了下來。烏貝德說，夜裡她哄年紀小的孩子們睡著後，水淹進帳篷裡，「你摸摸看被子，感覺一下吸了多少水。年紀大的孩子們整晚都在幫忙把水舀出去，整晚都沒睡。這裡根本沒有生活可言，我們沒有生活可言。」

2025年12月12日，加薩中部迪爾巴拉，淹水的難民營。美聯社

2025年12月12日，加薩中部迪爾巴拉，淹水的難民營。美聯社

加薩衛生部表示，連日暴雨共已造成14人死亡、其中3人是兒童。聯合國人道事務協調廳（OCHA）此前曾表示，加薩走廊有近761個難民安置區容易受到洪水侵襲，而這些安置區約有85萬人口。

國際扶貧組織樂施會指出，如果支援無法送抵災區，任何風暴都會變得致命，「這些苦難是人為政策造成的，不是天氣引發的」。

對此，負責協調加薩物資分發的以色列「領土內政府活動協調局」（COGAT）回應稱，以色列「致力、且完全履行了根據協議進行人道物資卡車分流的義務」，並聲稱「正為即將到來的冬天制定專門的人道主義援助計畫」。

2025年12月12日，加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat），難民清理淹水的帳篷。路透社

2025年12月12日，加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat），難民清理淹水的帳篷。路透社

2025年12月12日，加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat），難民清理淹水的帳篷。路透社

2025年12月12日，加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat），難民清理淹水的帳篷。路透社

