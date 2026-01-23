戰後最短選戰16天！日本眾院突解散2月8日改選 高市政權施政受考驗

高市早苗於內閣會議上簽署解散決議文件，為選戰揭開序幕。（圖／達志／美聯社，下同）

日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）於1月23日與全體閣員共同簽署眾議院解散文件，正式決定解散國會下議院。當日下午1時，眾議院召開本會議，由議長額賀福志郎宣讀解散詔書，完成相關程序，象徵選戰正式啟動。

新一屆眾議院選舉將於2月8日舉行，從1月23日解散到投開票僅有16天時間，創下第二次世界大戰以來日本選舉期間最短紀錄。過去最短紀錄為2021年的17天。此次選舉將選出465席議員，包含289席小選區及176席比例代表席次。

首相高市早苗於內閣會議上簽署解散決議文件，為選戰揭開序幕。

這次解散距離上一次選舉僅約一年三個月，所有眾議員的任期尚未屆滿三分之一，亦刷新日本戰後最短任期即遭解散的紀錄。官房長官木原稔表示：「選舉是國民參與政治的最重要機會，期盼全民踴躍投票。」然而選戰期間正值嚴寒冬季，部分地區可能出現降雪，外界對於投票率是否受影響表達擔憂。

這場選舉也是自民黨與日本維新會組成聯合政權以來首次面對的全國性選舉，執政聯盟能否維持國會過半成為焦點之一。在野黨則計劃強力攻擊當前政府在物價上漲、政治獻金與黑金問題上的表現，尋求爭取民意支持。

立憲民主黨與公明黨共組的新政黨「中道改革聯合」，則提出將對高物價問題採取具體對策，並批評自民黨仍提名涉及政治醜聞的候選人，形成與執政陣營的鮮明對比。

