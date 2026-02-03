戰悲歌！戰爭殘酷無情毫無人性！／吳軾子

吳軾子

台灣雖然只有3.6萬平方公里，2400萬人口。但台灣的綜合國力和GDP都排名全球10-15名之譜。曾經連續多年，外匯存底全世界第一。現在更是全球晶片的最重要製造地，台灣的自由度也是名列前茅，富裕程度和幸福指數，均為世界翹楚鰲頭。

但是，對台灣人民來說，七、八十年來最大的夢魘，就是害怕台海爆發戰爭。過去因為主張台獨會引起戰爭，現在則是你不台獨，照樣被會被打。因為，中國的實力已然壯大到為了「統一」，會不惜一切代價，也要武力拿下台灣。

不要問台海會不會爆發戰爭？要問台海何時爆發戰爭？戰爭是什麼？戰爭是一群無知的農民子弟，奉命不辭千里迢迢，去殺害另一群跟自己無冤無仇的人，最後自己也可能死於那場戰爭。戰爭是毫無人性的，戰爭是慘無人道的！

看看古代的「戰悲歌」，你會不寒而慄！

男兒男兒可憐蟲

身首異處溝渠中

陣前白骨無人收

妻兒夢裡猶相望

春應軍書秋不歸

家中穀豆無人收

鷓鴣野雀繞樹飛

二八少婦面似漆

困座燈下縫征衣

征衣逢好無處送

疊於床頭寄相思

夜半起身縫兩行

一行孤苦一行淚

………………….

可憐無定河邊骨

猶是春閨夢裡人

明知山有虎，偏向虎山行。我們何必去主動挑起戰爭的誘因呢？一旦台海爆發戰爭，瞬間數十萬人死於非命，你忍見台海爆發戰爭，兩岸炎黃子孫自相殘殺嗎？（照片示意圖資料照）