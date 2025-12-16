《戰慄遊戲》名導夫妻遇刺亡！32歲子疑派對埋殺機 黑歷史曝光

名導羅伯・雷納（Rob Reiner）夫婦遭32歲兒子殺害。（圖／路透社）





好萊塢傳奇名導羅伯・雷納（Rob Reiner）與妻子日前在住處慘遭殺害，兩人32歲兒子尼克（Nick）涉有重嫌。據傳雷納一家案發前1天參加知名脫口秀主持人康納（Conan O’Brien）的聖誕派對，尼克卻出現行為異常、與父母爆發嚴重衝突，引發外界聯想。

綜合《TMZ》、《People》報導，尼克當天以一襲連帽運動衫現身派對，在一眾身穿正式服裝的名流中顯得異常特別，且尼克當時行為「讓所有人不安」，不斷詢問他人是不是名人，接著雷納就與尼克在派對發生非常激烈的爭吵。

消息人士指出，雷納在衝突後與妻子離開派對，但不清楚尼克是否一同離開。未料隔天14日，洛杉磯消防局就接獲報案，趕赴現場提供醫療協助，但到場後發現兩人已明顯死亡。而警方為釐清案情，可能將約談康納以及當時的現場人士。

據傳，報案人是雷納的女兒羅蜜（Romy），且雷納夫婦身上疑有多處刀傷還遭割喉。警方已依逮捕謀殺罪嫌逮捕尼克，並聲請羈押獲准，不過警方持續對雷納夫婦凶殺案的細節、甚至尼克是否有可能獲得保釋，採取沉默立場。

消息人士也指，雷納對尼克長期的精神疾病以及疑似藥物濫用感到束手無策，並坦言「我們什麼方法都試過了」。尼克2016 年接受《PEOPLE》訪問時坦言，他15歲開始反覆進出勒戒中心，但成癮問題不斷惡化，也逐漸與家人疏離，曾在多個州無家可歸生活。而父子兩人 2015年合作的電影《Being Charlie》，部分靈感即源自尼克的早年經歷。







