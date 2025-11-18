一戰成名卻退學 西點國手沈承佑「烘焙夢」曲折勵志

沈承佑常練到忘了時間，性格開朗正向的他，把每次失敗都當成練習的機會。（雲嘉南分署提供／曹婷婷台南傳真）

18歲西點國手沈承佑代表台灣出征第48屆國際技能競賽，從小展現烘焙天賦的他，國三初次參加市級技藝競賽就拿下第2名，然而，升上五專卻因課程和求學規畫與預期不符而退學，隨後在半年內連拿3證照，還在全國賽事拿下第3名，「烘焙夢」曲折勵志，他堅信「愈努力愈幸運」，盼透過甜點，讓世界看見台灣。

目前就讀永平工商的沈承佑以對烘焙的熱情與自我要求，第一次參加全國賽便拿下第三名佳績，今年更順利選拔上國手，將代表國家出賽明年第48屆國際技能競賽。（雲嘉南分署提供／曹婷婷台南傳真）

來自桃園的沈承佑，小學四年級接觸烘焙展現天賦，就此燃起興趣，但就讀五專期間，摸索半年苦於找不到方向與節奏，毅然退學，但他始終仍未忘情烘焙，短短半年時間取得3張烘焙丙級證照，並選擇進入桃園永平工商餐飲科再出發。

高一就奪下第54屆全國技能競賽北區分賽第1名，進軍全國賽則榮獲第3名佳績，而他的求學與追逐烘焙夢想歷程，恰也呼應了烘焙的過程；「烘焙失敗是再平常不過的事！」他坦言，透過反覆練習不斷修正，從錯誤中找到正確答案，雖然很花時間也考驗毅力，但不懈的韌性，是突破自我的關鍵。

沈承佑憑藉穩定技術與高度自我要求，今年9月順利通過西點製作職類國手選拔，將代表台灣出征第48屆國際技能競賽。

沈承佑作品充滿童趣、療癒人心。（雲嘉南分署提供／曹婷婷台南傳真）

「我不是天才，只是願意多努力一點」，他也深信「愈努力就愈幸運」，會全力備戰國際舞台，盼向世界展現台灣職人魂。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，國際技能競賽是技職體系最高殿堂，每兩年一屆，加深各國交流共促發展，期勉國手們在第48屆國際技能競賽中展現最好表現，讓世界看見台灣技術實力。

2025亞洲技能競賽下周將在台北南港展覽館1館與2館登場，也是台灣暌違30年再度主辦國際技能賽事，並將派出49名國手參賽，競賽會場以「FORMOSA 科技之島」與「Try a Skill 技能體驗站」呈現多元技能魅力，打造全民共享的技能嘉年華，邀請民眾免費入場，一同為選手加油。

