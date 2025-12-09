戰敗、投降都假訊息？他舉「二戰日本軍官躲29年」質疑

小橘書載明「台灣若遭軍事侵略，任何國家戰敗或政府宣布投降都是假訊息」，引發爭議。（資料照、取自Cheap臉書）

中央斥資4279萬元印製普發1100萬本《台灣全民安全指引》，被稱「小橘書」，內容強調戰時「戰敗、投降訊息都是假訊息」，引發爭議。網紅Cheap舉二戰日本軍官小野田寬郎躲藏29年的悲劇為例，直言當一個國家失去了「承認失敗」的機制，受苦的往往是最底層的民眾。

不少民眾仍陸續收到小橘書，粉專「鎖綠鴉」、「高雄林小姐」分享照片，網友直呼「蓋泡麵好用」、「墊菜或熱湯不錯用」、「撿狗便便好用」。

Cheap今(9日)發文提到，總統說「台灣若遭軍事侵略，任何投降訊息都是假訊息」。這是為防斬首戰術和敵方散布的假投降。但萬一政府真的想投降怎麼辦？如果戰局真的到了不可挽回的地步，政府真的宣布投降，會不會出現很多「小野田寬郎」跑去中央山脈打游擊？

Cheap提到，1944年小野田寬郎被派往菲律賓盧邦島，美軍佔領此島後，他躲入叢林打游擊，一打就是29年。這期間任何「真相」、「勸降」，他全解讀為假消息，「看到美軍空投的日本報紙」：假的！「聽到家人的錄音廣播」：偽造的！「他哥來到這島嶼拿著麥克風勸降」：被脅迫的！「看到日本舉辦奧運的新聞」：是日本贏了！「在報紙上看到日本現代化」：日本富強了！反正任何日本戰敗的證據，都是敵軍的欺敵，為了讓這個邏輯自洽，他29年間殺害了130名菲律賓警察和農民。

一直到1974年，才被日本探險大學生鈴木紀夫找到，並告訴他「日本真的輸了，戰爭早就結束了」。但小野田堅持要長官來解除命令，後來他長官被請到菲律賓，穿上早已發霉的舊軍服，在小野田面前宣讀了《投降命令書》 ，小野田才真的投降，並痛哭失聲。

Cheap質疑，所以如果國家真的投降了，我們該怎麼分辨什麼是命令、什麼是假消息？沒有棄權選項？「台灣若遭軍事侵略，任何投降訊息都是假訊息」，好像拔掉了棄權選項。就像打《世紀帝國》，通常城鎮中心爆了、城堡掉了好幾座、村民死一大堆，大部分的人都會打GG，按下棄權，但這招是村民藏在角落也要繼續打，直到被擊倒。「這種死不投降的人有啦，反正死的是村民，又不是死真的玩家。」

Cheap直言，不要亂扣紅帽子，沒人要你現在投降，而是歷史告訴我們，當一個國家失去了「承認失敗」的機制，最後受苦的往往是最底層的村民，「小野田不是英雄，他是系統錯誤下的受害者！」

