戰新北「不等黃袍加身」？ 李四川：一定登記初選

針對2026新北市長選戰，台北市副市長李四川透露，若國民黨啟動初選機制，他「一定會去登記」，並非等待黃袍加身，而是希望先釐清黨內程序。外界注意到他近期剪了短髮，被解讀為備戰訊號，但李四川強調，自己18年來都固定到新北市府地下一樓的員工理髮廳理髮，和選舉無關。

李四川表示，從民國96年底開始，在台北縣府任職至今，不論身在哪個單位，剪頭髮始終回到新北市府地下一樓，已經維持18年。他笑稱「三千煩惱絲，都在新北解決」。至於台北市長蔣萬安是否知情、是否支持，李四川透露，兩人之間的男性話題並未包括選舉相關內容。

然而，李四川並不否認心中已有起心動念。他指出，民調若呈現領先，而黨內又啟動初選，他自然有義務參與登記，若被期待承擔，也會完全依照黨的機制走。

隨著李四川釋出可能參選的訊息，對手陣營也立即出手攻擊，批評他在節目中對女主持人言談不當，充滿刻板印象。對此李四川回應，自己說話坦率直接，絕無惡意，未來會加強溝通技巧。

至於藍白整合是否是布局的一環，李四川則說，自己過去擔任秘書長時，也沒有與任何政黨有合作承諾，當時與現況不同，因此仍會以國民黨的制度為依歸。

對外界熱議的「板橋阿嬤鼓勵參選」，李四川澄清，自己上下班或假日經常遇到阿嬤和孫子，大家熟識後互相打招呼，並非因為一句話就決定參選。他強調，市民的期待都應該虛心接受，而他是否出手挑戰新北，仍會等待黨的機制到位再做決定。

