戰新竹縣長再次與徐欣瑩交手 鄭朝方：「把事情做對」就是最好的底氣

民進黨縣長提名人鄭朝方受訪。廖瑞祥攝



民進黨今（6/10）日正式提名竹北市長鄭朝方參戰新竹縣長，對於提名花了一些時間，黨主席賴清德如何徵詢與說服參選？鄭朝方表示，對比4年前或是8年前，或選立委的時候，其實時間是差不多的，「今天在這裡也是最好的說明。」

媒體問及，昨天聯繫不上鄭朝方，參戰的轉折過程，以及未來要如何對戰強勁的對手徐欣瑩，鄭朝方說，因為他現在是竹北市長的職務，必須要恪盡職職責。昨天下午下雨，他依舊去視察工程，昨天是非常忙碌的。

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對於提名作業花了一點時間，賴清德如何徵詢與說服參選？鄭朝方表示，因為他現職是竹北市長，有非常多的工作與政策正在推動當中，對比4年前或是8年前，或選立委的時候，其實時間是差不多的，沒有比較短，可能大家真的比較關心，「那我想今天在這裡也是最好的說明。」

後續竹北市長提名備受矚目，時代力量黨主席王婉諭呼聲高，是否會跟時力合作？鄭朝方回應，在縣長佈局已經完成之後，接下來持續會各鄉鎮市長做更多徵詢，未來會持續推進，目前縣議員部分已經大致提名底定完成。

民進黨發言人林楚茵也說，目前沒有在選對會做相關討論，因此沒有答案。

針對再次與國民黨徐欣瑩交手，如何突破，鄭朝方表示，「把事情做對」就是他的底氣，他持續讓縣民朋友看到所帶來的創新、美學，還有把事情做好做對，他會持續努力，其他鄉鎮一開始對他觀望的態度，民進黨也是從兩位總統蔡英文、賴清德，一開始說要來幫他，從一開始的問號到現在的驚嘆號，因為他帶來很多改變，大家可以從最近很多鄰近的鄉鎮市，或者是其他縣市政府複製我們的一些政策、文化活動跟建設，這不難看出。

鄭朝方指出，選舉雖然有很多負面的，但他比較喜歡做事，而且把事情做對、做得很美，不會去引起對立，「把事情做對」就是最好的底氣，這是他一直以來堅信的事情。

鄭朝方說，至於其他12鄉鎮有沒有看到竹北的進步、有沒有羨慕竹北、有沒有希望跟竹北一樣，要把城鄉的距離縮短，然後一起共榮共好，這是他選縣長首要的目標。

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