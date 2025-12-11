戰時上班上課？她酸爆苗博雅：下個雨就「咕嚕咕嚕」了

苗博雅的戰時正常上班上課論被各界酸爆。（示意圖／資料照）

台北市議員苗博雅宣稱若爆發戰爭，台灣本島民眾仍可維持上班上課，遭批不懂軍事。國民黨台北市議員游淑慧質疑，連颱風、下雨都要「咕嚕咕嚕」罵台北市長蔣萬安的青鳥，打仗了卻說要上班上課？苗博雅詛咒金門、馬祖，不是無知，是冷血加愚民，這是最壞的。

「你說台灣的全韌性到底有多韌性？我舉一個很簡單的。」游淑慧11日在《大新聞大爆卦》節目表示，颱風從南部掃過去，台北市的年輕人就叫蔣萬安要放假，就不能上班了！也不能上課了！小雨一飄，就不能上班、不能上課了，就開始留言「如果我騎摩托車跌倒、受傷，算誰的？」然後就開始「咕嚕咕嚕」罵蔣萬安了。如果你覺得颳風下雨就不能上課了，打仗，誰還要上班上課？

廣告 廣告

游淑慧直言，「阿苗，你以後就不要來質詢蔣萬安，為什麼不停班停課？」打仗都不停班停課了，颱風來停班停課個什麼鬼？全韌性，不就是我們要更有韌性一點，不畏風、不畏雨、不畏砲、不畏彈嗎？

游淑慧質疑，第二，為什麼苗博雅的假設是打金門、馬祖？不能因為人在台灣本島，就詛咒別人死吧？為什麼金門、馬祖非得要被打？打金門、馬祖，我們台灣安然無恙，股市照開，照樣上班上課，苗博雅照樣質詢蔣萬安？照這樣講，日本也不會有事，既然金門有事，台灣都沒事了，那為什麼台灣有事，日本會有事？那高市早苗說日本有事是從何說起？

游淑慧直呼，那是不是所有國際、美國都可以袖手旁觀了？因為反正你們台灣人自己都認為，只有金門、馬祖會有事，台灣本島還可以照樣上班上課，股市照開、照樣唱KTV？苗博雅這樣講，不是無知，是冷血加愚民，「他自己心知肚明，這是最壞的！」

【看原文連結】