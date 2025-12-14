戰時上班上課？醫痛批「鼓吹不惜一戰」者：有既得利益

苗博雅(右)稱台灣在戰爭狀態，也能像烏克蘭維持正常生活，說法引發批評。（合成圖／國軍示意圖、資料照）

台北市議員苗博雅舉烏克蘭為例，稱若爆發戰爭，台灣民眾仍可維持上班上課，挨批不懂軍事。精神科醫師沈政男質疑，烏克蘭失業率近3成，8成學童難正常上課，怎麼會以為有人上課上班就是民防韌性？痛批凡是鼓吹戰爭沒關係的人，都有政治野心與既得利益。

沈政男14日發文表示，綠營論事就是粗糙貧乏、意氣用事，烏克蘭有五百多萬學童，俄烏戰爭爆發後，400多萬人都無法正常上課，其中在前線地區，有40萬學童無法上課的總日數遠多過新冠疫情，另有70多萬學童只能一週到校，一週在家上課，全國平均起來約有2成學童失掉了1到2年的學業時間，有1800所學校全毀，更多學校受損。

廣告 廣告

烏克蘭的大人呢？沈政男指出，看失業率就知道，俄烏戰爭初期超過3成，到了最近也至少將近3成。不是上班危不危險的問題，而是：根本無班可上！更不用說數百萬人在戰爭期間遷徙到國外，還有上百萬人被徵召入伍。台海若爆發戰爭，就看敵軍有沒有上岸，如果沒有就會類似烏克蘭，但如果登陸，就比較像加薩戰爭。加薩有多少學校被毀？九成七！絕大部分學童都無法到學校上課。

「如果敵軍來到兩條街之外，你就什麼也不能做了。」沈政男直言，然後被帶到戰俘區，因為把你關起來以後，你若沒事做就會搗亂，於是也會讓你去上課上學。因此，即使是在二戰的集中營，也是有在上課上班！怎麼會以為有上課上班，就是全民防衛韌性？

沈政男，綠營那些網路爛咖自己腦補戰爭如何又如何，其實台灣的老人家很多人都有二戰的經驗，但因為台灣社會根本不重視老人家，於是也不關心他們的戰爭經驗，到現在已經老成凋零，沒有把那段苦難回憶與教訓傳承下來，然後那些青鳥就在那邊胡扯。

沈政男痛批，「凡是鼓吹戰爭沒關係，必要時不惜一戰的人，都有政治野心與既得利益！不要把別人當成跟你們一樣傻！」

【看原文連結】