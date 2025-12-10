戰時可上班課引論戰 苗博雅：台灣遭佔領我首批被抓或殺

苗博雅發布長文回擊。（圖／翻攝自苗博雅臉書）





台北市議員苗博雅日前在直播節目中提到，現代戰爭並非所有人都在戰場，若金馬地區遭受攻擊，本島仍可照常上班上課，言論一出引發討論，她昨（9）日晚間發長文反擊，以八二三炮戰以及二戰舉例，當時雖然處於戰爭狀態，但社會仍持續運作，也知道若台灣被中共佔領，像她這樣的人絕對第一批被抓。

先前苗博雅在直播節目中表示，現代戰爭不是每個人都在戰場上，她9月赴波蘭華沙安全論壇期間，和烏克蘭官員交流得知，烏克蘭部分地區在戰時仍可上班上學，金馬地區若被攻擊，台灣本島仍可以正常上班上課。結果引發正反兩方不同討論，對此，她昨日在threads發文回擊，部分人士截取她11/26直播一小段做文章，但是都無法正確引用她實際講的話。

苗博雅說明，以色列的面積只有台灣6成，與敵對國家沒有海峽天險，發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作，「八二三砲戰，台灣本島仍然維持社會運作。現在國內外兵推，還是有中共突襲奪取外島的想定。若演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要。你說中共直接打本島。台灣二戰時期，1938-1945本島各地受到幾波盟軍大空襲。這7年間台灣在戰爭狀態，社會還是要運作。」

苗博雅直言，世界上沒有兩場一模一樣的戰爭，我們必須為各種可能的情境做最完善的準備，「中共打台灣的成本過高，中共的策略是透過威嚇，逼迫台灣自願投降。中共的目標，是讓台灣人相信『首戰即終戰』，讓台灣人相信台灣在幾天之內就會全島毀滅。任何不符合中共外宣的說法，主張台灣能夠抵抗侵略，都會被攻擊任何主張抵抗的人，都會被打成：散播仇恨、沒人性、好可怕、沒常識、軍盲、小丑、精神有問題。」

最後，苗博雅也在留言處補充，可能會有人認為她將戰爭美化、浪漫化，「沒關係，你們罵。你們覺得中共統治台灣，你們可以吃香喝辣，你們願意投降。那些主張和談投降的人，等中共來，拿了好處，馬上飛到美國依親去了」，不過她和她的家人都沒有外國護照，也知道像她這樣的人，若台灣被中共佔領，「我絕對是第一批被抓甚至被殺的，我們不一樣，我不會跟你們一起投降。」

