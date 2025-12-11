戰時正常生活？他舉廣島原爆受害者打臉苗博雅：很冷血

Cheap分享廣島原爆案例，揭示戰爭的真面目，直批在冷氣房裡高談闊論的人很冷血。（圖／取自Cheap臉書）

台北市議員苗博雅宣稱若爆發戰爭，台灣本島民眾仍可維持上班上課，挨批不懂軍事。網紅Cheap舉他在廣島原爆紀念館看到的案例，有人重度燒傷、在極度痛苦中死去，有許多人連遺體都找不回來。他痛批有心人士騙大家戰爭很輕鬆，說得雲淡風輕，真的很冷血。

Cheap發文提到，上個月他走進了廣島原爆紀念館，館內展出了許多受害者的遺物，以及他們的故事，看了非常沉重，這裡沒有「民族主義」、沒有「國家」、沒有「勝敗」這些宏大的敘事，只剩下赤裸裸、最脆弱的「人」，和一個個曾經鮮活、卻瞬間破碎的家庭。「你跟我說戰爭可以正常班？好，可以點進去我的照片，讓我告訴你們，那些『去上班的人』發生了什麼事。」

Cheap指出，宮谷正德，28歲，他去上班了，是被徵召去廣島工作的，這符合苗說的「維持社會運作」吧？結果呢？他在原爆中全身重度燒傷，當妻子好不容易找到他時，他痛到沒辦法躺平，只能側臥。因為沒有藥、沒有醫生，他看著拚命照顧他的家人，說出的不是感謝，而是絕望的哀求：「殺了我吧…」他在極致的痛苦中死去，留下了這件燒破的褲子，和一句疼愛女兒的遺言「女兒就拜託你們了…」。

「這就是你們口中的『正常上班』」？」Cheap續指，世良要，35歲，他在廣島車站前的郵局工作，不折不扣的公務員。8月6日那天他也去上班了。結果他再也沒回家，當天就過世了，家屬唯一找回來的，只有一塊當時用來抬他的擔架布。

學生也能上課？Cheap指出，二宮正子，13歲，當時的學生正子，在做建物拆除作業時失蹤的，她的父親每天背著水壺、裹著布條出門找她，找得發了狂，母親甚至絕望地說：「不管變得多可怕，哪怕屍體掛在某個地方也好，只希望她能回家」，結果什麼都沒找到，只在一堆遺留物中找到一件上衣。

「這才是戰爭的真面目！」Cheap質疑，那些在冷氣房裡高談闊論的人，把「上班上課」說得雲淡風輕、歲月靜好，真的很冷血！覺得戰爭沒什麼的人，請親自來廣島走一趟，站在這些燒焦的遺物面前，再說一次「社會正常運作」給我們聽。

Cheap直言，別再騙我們戰爭很輕鬆了，這些照片、遺物不會說話，但已經給了最好的答案。

