戰時正常生活？ 以色列、星國備完整法令配套 專家：值得台灣借鏡

要如何戰時還能正常上班生活，可不是紙上談兵，借鏡以色列和新加坡，關鍵在於完整的民防法規與長年配套。例如以色列的商店和住家都備有抗炸空間，新建住宅更強制設避難室。專家提醒，若台灣真要在戰時維持正常生活，相關配套必須提前做到位。

空襲警報後哪都可躲! 以國商店備抗炸避難室（圖／TVBS）

在台拉維夫市中心，當防空警報響起時，民眾可以直接躲進任何一家商店避難。我們曾採訪過的以色列民眾Ohad表示，服飾店的儲藏室牆壁依照建築法規加寬加厚，符合抵禦攻擊的「兩牆原則」。對於舊式住宅，居民也可以加裝外掛式防空房。以色列民眾非常熟悉各地區的空襲反應時間，台拉維夫和耶路撒冷為90秒，而靠近邊境的城市則只有不到15秒的反應時間。

廣告 廣告

英裔以色列民眾Walker說明他的住所有堅固安全的門和金屬加固的窗戶，並準備了能夠撐過72小時的物資。自1992年起，以色列政府要求所有新建住宅必須內建避難所。新加坡也於1998年跟進這項政策，時任內政部長表示此措施是為了讓新加坡人為可能的威脅做好準備，同時為第一線的國民服役役男提供心理安全感，確保他們的家人能受到保護。

已實施逾20年 以色列和星國住宅內建避難所（圖／TVBS）

新加坡國防部曾在安樂島進行爆破測試，一枚重達百公斤以上的炸彈在地面炸出直徑約3公尺、深約3公尺的大坑，但組屋的防空避難室卻毫髮無傷。新加坡的捷運站避難設施更配備行動洗手間和除污洗澡設備，展現深入骨子裡的民防意識。

國防院戰略資源研究所長蘇紫雲表示，以色列和新加坡的物資配送會設在地下室或捷運站等地下設施，以提供物資保護和民眾安全，這點非常值得台灣借鏡。以色列醫院的設計也十分先進，有些醫院能容納上千張病床，可承受長達60天的攻擊，遇到空襲時能迅速將病床全部移至地下停車場。蘇紫雲強調，台灣若要在戰時維持正常生活，這些前置配套不能只是紙上談兵。

更多 TVBS 報導

苗博雅稱「戰爭可正常上班上課」國防部曝1狀況：民生正常運行

苗博雅稱「戰時仍可上班課」 挨批美化戰爭

觸發隱藏副本！他查教召驚見被註記「10字」 後指部解釋了

準備開戰？ 美軍在冷戰基地大集結 委國恐慌搶領現金

