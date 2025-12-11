戰時正常生活？「苗博雅陰謀」被破解：因為死的不是他

苗博雅(右)稱台灣在戰爭狀態，也能像烏克蘭維持正常生活，說法引發批評。（合成圖／國軍示意圖、資料照）

台北市議員苗博雅宣稱若爆發戰爭，台灣本島民眾仍可維持上班上課，遭批不懂軍事。新黨台北市議員侯漢廷指出，苗博雅傳遞的訊息就是美化戰爭，強調所有反戰、避戰、和平談判的都叫投敵，都是中共同路人，獲取政治紅利，不怕民進黨宣戰，因為死的不是他。

侯漢廷11日在《大新聞大爆卦》節目表示，如果苗博雅告訴大家，戰爭來臨時希望大家盡力維持社會正常運作，這樣講是正確的。但苗的直播告訴大家的意思是啥？是戰爭來臨時「大家生活可以正常運作」，這當然是兩個不一樣的概念。

「因為到底可不可以正常運作？就是不行！」侯漢廷提到，一堆人還幫忙洗地，舉一堆不三不四的例子，舉八二三？八二三當時的砲彈射程就只有3、40公里，現在的飛彈射程範圍是全島！還有人舉抗戰時的西南聯大，但為什麼當初會有西南聯大？就是因為整個北京、上海、東北、華北地區都淪陷了，所以才會跑到西南「聯大」。

侯漢廷指出，苗博雅告訴大家可以正常運作，傳遞什麼訊息？就是告訴大家：戰爭來臨別怕，你還是要正常上班，你看烏克蘭沒打仗的地方，也要正常運作。就是告訴大家，不要害怕戰爭，然後就美化戰爭，覺得戰爭也不可怕，就覺得所有反戰、避戰、和談的，都叫作投敵！都叫作投降！他們（綠營）就可以得到政治紅利了。

侯漢廷直言，苗博雅寫的就是這樣，說「所有避戰、投降的這些人等」，很奇怪，為什麼避戰、和談會等於投降？所以之所以要美化、輕描淡寫，覺得戰爭不可怕，潛在的意識就是把所有主張和平談判、避戰的，都當成是中共同路人！

侯漢廷強調，信了這一套的人就會覺得民進黨好棒，就算民進黨宣戰也不怕！為什麼？因為死的不是他，他照常上班上課。這才是綠營價值觀要主導的。發小橘書、說什麼要避難？但根本沒有要認真落實。「我是少數主張要演習避難的，結果民進黨就一句中共同路人！」

