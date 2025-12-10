戰時照常生活？網路投票一面倒 徐巧芯：綠營沒看小橘書

苗博雅說法引發爭議，但小橘書提醒暫時要避難。（合成圖／示意圖／資料照）

台北市議員苗博雅宣稱若爆發戰爭，台灣本島民眾仍可維持上班上課，遭批不懂軍事。粉專舉辦網路投票，結果絕大多數人表達反對。藍委徐巧芯也作網路調查，70％人投「開戰我要避難」。連民防手冊都載明防空警報響起要避難，徐巧芯直酸綠營自己都不看小橘書？

苗博雅表示：現代戰爭發生時，不是所有人都在戰場。軍人在戰場，但大多數人其實都還是維持著日常的生活。舉個例子，烏克蘭被俄羅斯攻擊三年，但是烏克蘭沒有被俄羅斯佔領的地區，孩子們都還在上學，該上班的還是在上班，該開的店都還是照開，「這個才是現代戰爭的實況！」所以如果台灣被敵國入侵，比如說中國攻擊金門、馬祖，其實台灣本島大多數的日常運行，都還是會照常運作！

4萬追蹤的粉專「鬥陣講新聞」9日發起網路表情符號投票：怎麼看苗博雅說戰爭多數人還是正常生活？結果贊成數261，反對數9668。

徐巧芯10日也在Threads舉辦網路調查投票：據說有人認為兩岸開戰還是可以繼續上班上課，什麼要避難都是電影看太多？

投票持續進行，但經過6小時，共投出1萬4564票，投「開戰我要避難」的佔70％，投「開戰我要繼續上班上課」的佔30％。

國民黨新北市議員江怡臻留言「小橘書說要避難耶！」國民黨前發言人楊智伃留言「苗大議員大概不知道烏克蘭的國土是台灣16-17倍？」

脆友表示「聽說小橘書說要避難欸（徐巧芯回覆：說很重要但沒看的一群）」、「苗說打仗是軍人的事情，執政黨也不幫軍人加薪，一堆青鳥整天嘴砲抗中保台不累嗎」、「爲什麼有人這麼想要打仗，太平過日子不香嗎」、「年輕人不敢生，因為錢都被既得利益者貪完了」。

