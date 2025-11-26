戰時網路可能全面中斷？葛如鈞：政府不能再拖延衛星開放

【警政時報 包克明／臺北報導】國民黨立委葛如鈞今(26)日在立法院質詢數位發展部長林宜敬時，嚴厲點出台灣通訊結構「高度仰賴海底電纜」的致命弱點。他指出，我國目前超過九成國際通訊仰賴海纜，一旦遭遇軍事侵略，台灣恐立即面臨大規模斷網危機。葛如鈞痛批數發部在衛星通訊布局上「不積極、不主動」，更未開放國際業者進入市場，使台灣在通訊韌性上落後他國。

葛如鈞委員強調，台灣不能再因為過時法規與部會間的本位主義，拖延建立通訊多元韌性的時機。(圖／葛如鈞國會辦公室)

葛如鈞引用行政院官網公布的國家通訊架構指出，衛星備援部分僅有同步衛星 ST-2，與數發部對外宣稱的「多元異質通訊網路」完全不符。他並翻出國防部編撰的《當危機來臨時－臺灣全民安全指引》內容，明確提示「遭遇軍事侵略時恐大規模網路癱瘓」，直指這是政府內部早已提出的警訊，但相關部會卻遲未補強。

數位發展部長林宜敬出席備詢。(圖／葛如鈞國會辦公室)

葛如鈞強調，台灣因電信法規限制，至今未能引入國外低軌衛星服務，使戰時通訊調度與民間應變能力受到嚴重侷限。即便數發部逐步納入 OneWeb 及部分衛星資源，但目前可用的低軌衛星數量「連一千顆都不到」。

葛如鈞質疑，「天空有上萬顆低軌衛星，台灣卻只能連到不到十分之一？」痛批數發部以「有人敲門才開門」的消極心態，將台灣 2300 萬人置於風險中。

葛如鈞也舉例 Starlink 近日與烏克蘭、日本的合作成果，包含手機可直接連低軌衛星的技術已實際落地。他反問，「為何烏克蘭可以、日本可以，台灣卻不行？」對於數發部以「頻寬有限」推託低軌衛星不足，葛如鈞直指，戰時能夠傳訊息（Text）就能救命，「不能把這種理由當成國家緊閉通訊大門的藉口」。

葛如鈞最後要求政府必須立即盤點國際衛星通訊開放案例、主動提出修法方向，並以開放態度吸引國際業者合作。他強調，唯有真正建立「多元異質通訊網路」，才能確保台灣在危機發生時，不會因單一通訊模式受阻而陷入全面孤島化，守護 2300 萬人民的生命財產安全。

