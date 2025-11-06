戰桃園？ 王義川設立服務處 何志偉勤跑地方宮廟

桃園市 / 綜合報導

2026征戰百里侯，來看到桃園戰況，在民進黨陣營，傳出立委王義川有機會被徵召參選，今(6)日更在中壢設立法律諮詢服務處，不過根據平面媒體報導，總統府副祕書長何志偉早已在地方勤跑，還有民進黨黨務人士透露，王義川因力挺同為正國會的林岱樺，影響聲勢，因此接下來，可能會朝著徵召何志偉的方向前進，而對此，何志偉辦公室沒有回應。

座落安靜社區，卻使用亮粉色招牌，要凸顯幾個大字「普發現金」，找立委王義川諮詢，就是憂心這一萬元，讓詐騙集團蠢蠢欲動，只是選在中壢插旗，也被聯想是否要服務桃園全體市民。

立委(民)王義川說：「(設立在)桃園高鐵站的門口嘛，南北交通都比較方便，各式各樣需要服務的，都可以到我這個青山總本部。」沒有正面回應，但留下想像空間，另外一頭，總統府副祕書長何志偉，已在檯面下鴨子划水。

總統府副祕書長何志偉(10/3)說：「跟大家一起來慶祝，這200年來中壢媽，陪伴著我們的桃園人。」從去年9月開始，何志偉低調走遍，桃園地方百間宮廟，頻繁跟基層打交道，傳出下定決心參戰桃園，而被點名的除了王義川之外，還有曾經擔任桃園新聞處長的行政院祕書長張惇涵，另外法務部次長黃世杰，也是可望人選之一，但截至10月底，只有前立委彭紹瑾繳交意願書，儘管只有一人報名，不過民進黨已敲定，桃園將採取徵召。

桃園市議員(民)魏筠說：「我們都非常歡迎任何人，來關心桃園的相關議題。」不過根據平面媒體報導，有黨務人士指出，王義川因聲援同為正國會的，民進黨立委林岱樺，疑似導致聲勢受挫，因此黨內傾向徵召何志偉，但對此何志偉辦公室沒有回應。

立委(民)王義川說：「立委啦或黨公職都有自己平常的交情嘛，那平常大家一起並肩作戰的夥伴，只要初選結束之後全黨都要力挺。」民進黨人選未定，而國民黨方面則力挺，桃園市長張善政拚連任，先顧市政以不變應萬變。

