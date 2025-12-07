戰機事件…日召中國大使抗議 北京稱被「倒打一耙」

日本外務省說，外務事務次官船越健裕七日在外務省召見中國駐日大使吳江浩，就中共軍機以雷達照射日本自衛隊戰機一事表達抗議。

北京昨日升高回應層級。新華社報導，大陸駐日大使吳江浩昨向日本外務事務次官船越健裕提出嚴正交涉和強烈抗議。他聲稱，日方不顧中方迄今反覆警示提醒，執意派自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全；又稱日方還「倒打一耙」，對外發布與事實完全不符的訊息，炒作誤導輿論，有關作法極其不負責任。

另外，金融時報七日報導，日本首相高市早苗在國會有關「台灣有事」的答詢讓日中關係緊張，而美國聲援不足讓日本失望，敦促美方在公開場合更明確支持日本。

高市言論引發中國陸續祭出經濟施壓，期間美國駐日大使葛拉斯多次發文力挺日本，但幾乎沒有來自白宮或國務院直接、公開的聲援。

知情人士說，日本駐美大使山田重夫一度敦促美方公開表示支持，美國官員隨後告訴東京可能發表一份強而有力的聲明，不過最後只有國務院副發言人在Ｘ貼出一篇美日官員通話紀要支持日本。

美國副國務卿藍道三日與日本外務省事務次官船越健裕通話，重申對盟友的承諾，但紀要聲明稿並未提及中日關於「台灣有事」爭端。

白宮前日本事務資深官員、策略諮詢公司亞洲集團顧問強斯東表示，這是日本首相對於台海突發狀況中日本對美義務做出的最明確表態，撇開是否該公開做出這番宣示，華府本應表示歡迎，但除了美國駐日大使館的訊息外，華府大致保持沉默。

曾任白宮國安會中國事務主任的韋德寧分析，「白宮與國務院未公開支持高市早苗，這點令人困惑，也必然讓東京與台北都感到不安」。

