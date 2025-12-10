戰機交換烏克蘭無人機技術 波蘭與基輔展開磋商

波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什(Wladyslaw Kosiniak-Kamysz)今天(10日)向該國公共廣播電台表示，華沙正就向烏克蘭轉移一批「米格-29」(MiG-29)戰機，以交換取得烏克蘭的無人機技術一事展開談判。

科西尼亞克-卡梅什說，這批米格戰機「因年限將屆，在一段時間後將不再於波蘭空軍服役」。

他表示：「我們正與烏克蘭方面談判移交這批米格-29戰機，同時也討論將(烏克蘭)技術轉移至波蘭，例如無人機技術。這種團結必須是雙向的。」

波蘭參謀總部指出，之所以考慮轉讓該國的米格-29戰機，是因為這批蘇聯設計的戰機已無後續現代化升級的可能。

波蘭軍方在9日晚間發布的聲明中表示：「這將是盟友支持烏克蘭，以及維持北約(NATO)東翼安全的一項政策」，但強調最終決定尚未做出。

波蘭目前由米格戰機執行的任務，未來將交由F-16與FA-50戰機執行。

波蘭軍方補充，作為戰機轉移措施的一部分，波蘭正與烏克蘭針對提供部分無人機與飛彈技術進行磋商。(編輯：許嘉芫)